Sosyal medya fenomeni Nadia sınır tanımadı! Arkadaşlarıyla birlikte buz dolu jakuziye giren fenomen altına kaçırdı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Nadia isimli bir sosyal medya fenomeni 3 arkadaşıyla birlikte içi buz dolu jakuziye girerek "Kim daha fazla dayanacak" yarışması yapmak istedi. Ancak anbean kamerayla kaydedilen yarışma fenomen ismin beklediğinden daha ilginç geçti. Fenomen isim bir süre buzlu suyun içinde kaldıktan sonra altına kaçırdı. Suyun rengi değişirken görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerin ardından kullanıcılar adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülerin daha fazla izlenmeye ulaşmak için kurgu olduğunu dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten izlenmek için ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunun gerçek olduğuna inanmak istemiyorum" yorumunu ekledi.