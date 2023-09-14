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    4. Sosyal medya fenomeni Nadia sınır tanımadı! Arkadaşlarıyla birlikte buz dolu jakuziye giren fenomen altına kaçırdı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Sosyal medya fenomeni Nadia sınır tanımadı! Arkadaşlarıyla birlikte buz dolu jakuziye giren fenomen altına kaçırdı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    14.09.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Twitch'ten yaptığı yayınlarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Nadia isimli bir fenomen arkadaşlarıyla birlikte meydan okuma yapmak istedi. İçi buzlarla dolu bir jakuziye giren Nadia bir süre durduktan sonra vücudunun kontrolünü kaybederek altına kaçırdı. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başardı.

    Nadia isimli bir sosyal medya fenomeni 3 arkadaşıyla birlikte içi buz dolu jakuziye girerek "Kim daha fazla dayanacak" yarışması yapmak istedi. Ancak anbean kamerayla kaydedilen yarışma fenomen ismin beklediğinden daha ilginç geçti. Fenomen isim bir süre buzlu suyun içinde kaldıktan sonra altına kaçırdı. Suyun rengi değişirken görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerin ardından kullanıcılar adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülerin daha fazla izlenmeye ulaşmak için kurgu olduğunu dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten izlenmek için ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunun gerçek olduğuna inanmak istemiyorum" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya

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