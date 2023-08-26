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    4. Kıyafeti uygunsuz bulunan sosyal medya fenomeni alışveriş merkezinden kovuldu! “Göğüslerimi gösteriyormuşum”

    Kıyafeti uygunsuz bulunan sosyal medya fenomeni alışveriş merkezinden kovuldu! “Göğüslerimi gösteriyormuşum”

    26.08.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medya fenomeni Jaiane Lima alışveriş merkezinde kıyafetinin uygunsuz olduğu gerekçesiyle kovulmasına isyan etti. Sosyal medyada 477 bini aşkın takipçisi bulunan Lima, kıyafetini hayranlarına göstermeyi ihmal etmedi.

    Brezilya'nın Santa Catarina kentindeki alışveriş merkezine arkadaşlarıyla birlikte video ve fotoğraf çekmek için gittiğini söyleyen fenomen isim Jaiane Lima kıyafeti nedeniyle güvenlik görevlilerinin yanına geldiğini ve kendisini kovduğunu söyledi. Havanın 30 derece sıcaklıkta olduğunu söyleyerek tepkiye isyan eden Lima, “Etek, uzun kollu bir bluz ve çorap giymiştim. Göğüslerimi gösteriyormuşum. Bu nedenle kovuldum” diyerek isyan etti.

    “BUNU HAK ETMEDİM”

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    Güvenlik görevlisinin herkesin içinde kendisine bağırarak telefonunu almaya çalıştığını ifade eden Lima, “Yasaları çiğneyen herhangi bir şey yapmadı. Herkesin önünde düşük düşürülmeyi hak etmedim. Tüm alışveriş merkezi bana bakıyordu. Bir suç işlemişim gibi görünüyordu. Göğüslerimin büyük olduğunun farkındayım ama onlarla mutluyum. Saygı duyulmasını hak ediyoruz. Ona ve diğer iki güvenlik görevlisine arka odaya kadar eşlik etmem gerektiğini söylediğinde onu kaydetmeye başladım. Odada telefonumdaki tüm video ve fotoğrafları silmeye zorladı. Birkaç tanesini kurtabildim” dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Alışveriş merkezi

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