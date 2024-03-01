Pavyon dansıyla sosyal medyayı kasıp kavuran Ukraynalı Izabel Lun hamile olduğunu açıkladı! "Bebeğinin babası kim?"

Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakterinin pavyon dansı dizi daha yayınlanmadan sosyal medyada gündem olmuştu. Dilber'in dansı sosyal medyada bir akıma dönüşürken Ukraynalı Izabel Lun bu akımın yurt dışındaki temsilcisi haline gelmişti. Ukraynalı genç kadın son paylaşımında ise hamile olduğunu açıklayınca sosyal medyada odak haline geldi.

Pavyonda dans ederken videosu çekilen İzabel Lun ile ilgili yorumlar sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

Genç kadın bu kez hayranlarının karşısına hamile olarak çıkınca yeniden yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü bebeğin babasını merak ettiklerini dile getirdi.







