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    4. Pavyon dansıyla sosyal medyayı kasıp kavuran Ukraynalı Izabel Lun hamile olduğunu açıkladı! "Bebeğinin babası kim?"

    Pavyon dansıyla sosyal medyayı kasıp kavuran Ukraynalı Izabel Lun hamile olduğunu açıkladı! "Bebeğinin babası kim?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.03.2024 10:01
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    Geçtiğimiz aylarda TikTok'ta viral olan pavyon dansını yapan bir Ukraynalı kadın sosyal medyayı adeta kasıp kavurmuştu. Elindeki kaşıklarla dans ettiği anlar paylaşan Ukraynalı Izabel Lun hamile olduğunu açıklayınca bir kez daha gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Lun'un paylaşımına, "Bebeğinin babası kim?" yorumunu yaptı.

    Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakterinin pavyon dansı dizi daha yayınlanmadan sosyal medyada gündem olmuştu. Dilber'in dansı sosyal medyada bir akıma dönüşürken Ukraynalı Izabel Lun bu akımın yurt dışındaki temsilcisi haline gelmişti. Ukraynalı genç kadın son paylaşımında ise hamile olduğunu açıklayınca sosyal medyada odak haline geldi.

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    Pavyonda dans ederken videosu çekilen İzabel Lun ile ilgili yorumlar sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

    hamile

    Genç kadın bu kez hayranlarının karşısına hamile olarak çıkınca yeniden yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü bebeğin babasını merak ettiklerini dile getirdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Pavyon hamile
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