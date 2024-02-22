Üzerinde 'Bana dua edin onunla evleneyim' yazan kutudan su dağıttı! Sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olurken yorum yağmuruna da tutuldu. İstanbul Ataşehir'de sokak sokak ve AVM'de gezen bir kadın elindeki kutudan tanımadığı insanlara su dağıttı.

Kutunun üzerinde yazan 'Bana dua edin onunla evleneyim' yazısı da herkesin dikkatini çekti. O anlar sosyal medya kullanıcılarından beğeni topladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Evlenmek için su dağıtıyorsun. Boşanmak için ekmek dağıtırsın' yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Seni istemeyeni sen hiç isteme" yorumunu yaptı.