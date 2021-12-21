Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Sevgilisiyle görüntülü konuşurken oyuncak makatında sıkıştı

İngiltere’nin Londara kentinde yaşayan 20 yaşındaki Rosiee Sunshine oldukça ilginç bir olay yaşadı. Erkek arkadaşının isteği üzerine görüntülü konuşma sırasında Sunshine, seks oyuncağı kullanmaya başladı. Ancak işler ikilinin beklediği gibi gitmedi ve genç kadın oyuncak makatında sıkışınca hastanelik oldu.

HASTANEYİ ARAMAK İSTEMEDİ

Genç kadın yaşadığı talihsiz durumu ilk olarak kendi yöntemlerini kullanarak çözmek istedi. Hastaneyi aramaya çekindiği için mutfaktan bir maşa alarak oyuncağı çıkartmak istedi. Erkek arkadaşının yoğun çabası ve kendisine zarar verme riski üzerine Sunshine sağlık ekiplerinden yardım istedi. Genç kadın, eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan operasyon sonrası oyuncak sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sushine çıkartılan seks oyuncağını hatıra olarak sakladı ve kargo ile erkek arkadaşına göndereceğini dile getirdi.



