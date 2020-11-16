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  4. 16 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

16 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

16.11.2020 19:02 | Son Güncelleme:
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16 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 94 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise 3 bin 316 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 610, son 24 saatte 2 bin 712 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375 yükseldi.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin.


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