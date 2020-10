Ettehiyyatü duası okunuşu, Türkçe anlamı ve Ettehiyyatü faydaları

Ettehiyyatü mucize ve huzur dendiğinde akla ilk gelen ve ibadet ederken en çok kullandığımız dualardan biridir. Peygamber Efendimiz müminlere bir ayet gibi öğrettiği Ettehiyyatü için “Söylendiği yerde Allah’ın hikmeti ve bereketi gökte ve yerdeki her kula ulaşır.” diye buyurmuşlardır. Bu nedenledir ki her Müslüman’ın Ettehhiyyatü meali hakkında bilgi sahibi olması oldukça önemlidir.

Ettehiyyatü, faziletlerinin mutlaka doğru anlaşılması gereken bir duadır. Bu faziletleri keşfetmek için, Peygamber Efendimizin Yüce Rabbimiz ile selamlaştığı o hadiseyi çok iyi anlamak gerekir. Faziletler bu selamlaşmada açıkça görülmektedir. "Ettehiyyatü ne için okunur?" diye merak edenleriniz varsa en açık cevap şudur ki; Ettehiyyatü sadece namazda okunan bir dua değildir. Hayatın içinde bu duanın faziletlerine ihtiyacımız olan birçok an bulunmaktadır. Ettehiyyatü duasının fayda sağlayacağı durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun. Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.

Ettehiyyatü Hangi Surede Yer Alır?

Ettehiyyatü duası Kuranı Kerim’de yer almamaktadır. Fakat birçok dua gibi hadisi şeriflerde bildirilmiştir. Daima insanlara ışık tutarak doğru yolu gösteren Peygamber Efendimiz Ettehiyyatü duasının her namazda okunmasını tavsiye etmiştir. Dolayısıyla “Ettehiyyatü kaç ayet?” sorusu da "Kuranı Kerim’de yer almadığı için bir ayet değildir." şeklinde yanıtlanabilir. Bu nedenle Kuranı Kerim’de yer alan namaz sureleri Ettehiyyatü duasını içermese de namaz oturuşlarında okunan bir duadır.

Ettehiyyatü Nerede İndirilmiştir?

Peygamber Efendimiz Miraç gecesi Cenab-ı Hakk’ın huzuruna vardığında O’na “Ettehiyyatü Lillahi Vesselevatü Vettayyibatü” diyerek hürmetlerini sunar. Rabbimiz de O’na karşılık olarak selam verir. Bunun üzerine Peygamberimiz Allah’ın selamını kendisi, bütün Peygamberler ve Allah’a inanan tüm salih kulları adına alır. Yüce Allah ile Peygamber Efendimiz arasındaki konuşmaya şahit olan Cebrail ise Kelime-i Şehadet getirir ve Ettehiyyatü duası yazılışı işte bu şekilde ortaya çıkmış olur.

Ettehiyyatü Ne Zaman Okunur?

Pek çok faydası bulunan Ettehiyyatü duasını tabii ki dilediğiniz her an okuyabilirsiniz. Tüm ibadetlerinizde, her ihtiyaç duyduğunuzda sizlere hayır getirecektir. Bununla beraber Ettehiyyatü namazın ilk ve son oturuşlarında okunan bir duadır. 2 rekatlı namazın 2. rekatında, 3 rekatlı namazların ise 2. ve 3. rekatlarında okunur. 4 rekatlı namazlarda ise 2. ve 4. rekatlarda okunur.