Ettehiyyatü duası hiç şüphe yok ki Müslümanlar tarafından en çok okunan dualardan biridir. İslam alimleri pek çok kaynakta bu duanın namaz için ne kadar önemli olduğunu vurgularken bir yandan da sık sık Ettehiyyatü okumanın inananlar için hayırlara vesile olacağını belirtiyor. Ettehiyyatü duası fazileti saymakla bitmeyen dualar arasındadır. Aynı zamanda mucizevi ortaya çıkışının yanı sıra okunduğunda insanı rahatlatan, içini huzurla dolduran bir dua olduğu da bilinir. Büyük bir titizlikle hazırladığımız yazımızda sizlere Ettehiyyatü duası okunuşu, Türkçe anlamı ve Ettehiyyatü faydaları başta olmak üzere birçok konuda bilgiler vereceğiz. Ettehiyyatü Arapça Okunuşu Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü. Ettehiyyatü Anlamı Ettehiyyatü mucize ve huzur dendiğinde akla ilk gelen ve ibadet ederken en çok kullandığımız dualardan biridir. Peygamber Efendimiz müminlere bir ayet gibi öğrettiği Ettehiyyatü için “Söylendiği yerde Allah’ın hikmeti ve bereketi gökte ve yerdeki her kula ulaşır.” diye buyurmuşlardır. Bu nedenledir ki her Müslüman’ın Ettehhiyyatü meali hakkında bilgi sahibi olması oldukça önemlidir.

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve

Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet

ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür. Ettehiyyatü Faydaları Ettehiyyatü, faziletlerinin mutlaka doğru anlaşılması gereken bir duadır. Bu faziletleri keşfetmek için, Peygamber Efendimizin Yüce Rabbimiz ile selamlaştığı o hadiseyi çok iyi anlamak gerekir. Faziletler bu selamlaşmada açıkça görülmektedir. "Ettehiyyatü ne için okunur?" diye merak edenleriniz varsa en açık cevap şudur ki; Ettehiyyatü sadece namazda okunan bir dua değildir. Hayatın içinde bu duanın faziletlerine ihtiyacımız olan birçok an bulunmaktadır. Ettehiyyatü duasının fayda sağlayacağı durumları şu şekilde sıralayabiliriz: Hayır da, şer de pek tabii ki insanoğlu içindir. Verdiğimiz sınavlarda başımıza gelen olayların yaşattığı üzüntü ve keder halinden kurtulmak için Ettehiyyatü oldukça etkili bir duadır.

Uykusuzluk problemi sağlığımızı kötü etkileyebilecek sorunlar arasında yer alıyor. Ettehiyyatü duası okumanın bu gibi sorunların çözümüne önemli katkı sağladığı söylenebilir. Teselliye ihtiyaç duyduğumuz ve kendimizi çaresiz hissettiğimiz anlarda Ettehiyyatü okumanın, bu hissin kaybolmasında etkili olacağına inanılır. Yine kendimizi yalnız hissettiğimiz anlar için Ettehiyyatü okumak bu hissin getirdiği mutsuzluk ile baş etmemize yardımcı olur. Ettehiyyatü duası iç sıkıntısı ile gelen huzursuzluk ve keyifsizlik hali için adeta bir ilaç olabilir. Mülk sahibi olmak isteyen müminlerin en çok okuduğu dualardan biridir. Bu dua ile sürecin hem daha hızlı hem de daha hayırlı olacağına inanılır. Beklediğimiz işlerin hayırla sonuçlanması ve tez vakitte gerçekleşmesi için de okunduğu bilinir. Bir anlamı da bereket olan Ettehiyyatü duası rızkın artması için de sık sık okunması gereken dualar arasında yer alır. Ettehiyyatü Ne Demek? Ettehiyyatü duası, Ettehiyyatü suresi ve Tahiyyat suresi olarak da bilinir. Tahiyyat duası ve anlamı Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bunun nedeni, içerisinde çok derin anlamlar barındırmasıdır. Tahiyyat anlamı itibariyle “selam” olarak bilinmektedir. Aynı zamanda mülk sahibi olmak ve hayırlı dua etmek anlamlarına da gelmektedir.

Ettehiyyatü Hangi Surede Yer Alır? Ettehiyyatü duası Kuranı Kerim’de yer almamaktadır. Fakat birçok dua gibi hadisi şeriflerde bildirilmiştir. Daima insanlara ışık tutarak doğru yolu gösteren Peygamber Efendimiz Ettehiyyatü duasının her namazda okunmasını tavsiye etmiştir. Dolayısıyla “Ettehiyyatü kaç ayet?” sorusu da "Kuranı Kerim’de yer almadığı için bir ayet değildir." şeklinde yanıtlanabilir. Bu nedenle Kuranı Kerim’de yer alan namaz sureleri Ettehiyyatü duasını içermese de namaz oturuşlarında okunan bir duadır. Ettehiyyatü Nerede İndirilmiştir? Peygamber Efendimiz Miraç gecesi Cenab-ı Hakk’ın huzuruna vardığında O’na “Ettehiyyatü Lillahi Vesselevatü Vettayyibatü” diyerek hürmetlerini sunar. Rabbimiz de O’na karşılık olarak selam verir. Bunun üzerine Peygamberimiz Allah’ın selamını kendisi, bütün Peygamberler ve Allah’a inanan tüm salih kulları adına alır. Yüce Allah ile Peygamber Efendimiz arasındaki konuşmaya şahit olan Cebrail ise Kelime-i Şehadet getirir ve Ettehiyyatü duası yazılışı işte bu şekilde ortaya çıkmış olur. Ettehiyyatü Ne Zaman Okunur? Pek çok faydası bulunan Ettehiyyatü duasını tabii ki dilediğiniz her an okuyabilirsiniz. Tüm ibadetlerinizde, her ihtiyaç duyduğunuzda sizlere hayır getirecektir. Bununla beraber Ettehiyyatü namazın ilk ve son oturuşlarında okunan bir duadır. 2 rekatlı namazın 2. rekatında, 3 rekatlı namazların ise 2. ve 3. rekatlarında okunur. 4 rekatlı namazlarda ise 2. ve 4. rekatlarda okunur.

Ettehiyyatü Abdestsiz Okunur Mu? İslam alimlerine göre abdestsiz Kuranı Kerim’e dokunmak doğru olmaz. Fakat ezberden okunan dualar için abdest almaya gerek yoktur. Bu nedenle Ettehiyyatü duası ezbere okunduğunda abdestsiz de rahatlıkla okunabilir. Abdeste ihtiyacınız olmadan namaz dışında da bu faziletli duayı tekrar tekrar okumak hem iç huzurunuz hem de aksayan işlerinizin yoluna girmesi için oldukça faydalıdır. Ettehiyyatü Yerine Ne Okunabilir? Dua okuyarak dertlerimizden arınabilir iç dünyamızı aydınlatabiliriz. Gündelik hayatın içinde sıkıntıya düştüğümüz ya da bu duanın faziletlerine ihtiyaç duyduğumuz anlarda en az Ettehiyyatü gibi iç huzuru verecek dualar okumak mümkündür. Sıkıntı ve üzüntü hallerinden kurtulmak için İnşirah suresi, uykusuzluk problemlerine karşı Fatiha ve İhlas sureleri okunabilir. Namazda Ettehiyyatü Yerine Ne Okunabilir? Namazda Ettehiyyatü duasının yerine herhangi bir dua okunması alimler tarafından tavsiye edilmez. Nitekim Allah Resulü ashabına "Namazda her oturuşta Ettehiyyatü Lillahi deyin." buyurmuşlardır. Bu nedenle namaz kılan her Müslümanın Ettehiyyatü duasını ezberlemesi gerekir.

Ettehiyyatü Nasıl Ezberlenir? Birçok kez okuyarak önce Etehhiyatü duasını özümsemek ve her bir kelimeye okuma esnasında aşina olarak işe koyulabilirsiniz. Devamında ise aşağıdaki uygulamaları tatbik ederseniz duayı hızlıca ezberleyebilmeniz mümkündür: Beynimiz yazdığımız bilgileri kolay kolay unutmaz. Bu nedenle yazmak, Ettehiyyatü duasını ezberlemek konusunda oldukça faydalı bir yöntemdir. Duayı tekrar tekrar okuduğunuz gibi yazarak da hafızanıza kazıyabilirsiniz.

6 cümle öbeğinden oluşan Ettehiyyatü duasını cümle cümle sıralı olarak ezberlemeye çalışabilirsiniz. Her bir cümle ezberinize yerleştiğinde sıradaki cümleyi tekrar ederek okuyup yazmanız oldukça işe yarayacaktır.

Gün içerisinde sık sık tekrar etmenizi öneririz. Tekrar etmediğimiz taktirde duanın hafızamızda yer etmesi mümkün olmayacaktır.

Yazmak ve okumak dışında duaları dinleyerek de ezberleme yoluna gidebilirsiniz. Belli aralıklarla tekrar edilen dua dinletilerinin ezberleme konusunda oldukça etkili olduğu söylenebilir.

Günün her anında, yolda, arabada, evde dinlenme halindeyken bu tekrarları okuduğunuzda, yazdığınızda ya da dinlediğinizde duanın en çabuk şekilde hafızanıza kazındığını göreceksiniz. Ettehiyyatü Duasının Sırrı Nedir? Namazda ve gündelik hayatımızda dilimizden düşürmediğimiz Ettehiyyatü duasının sırrını anlamak da oldukça önemlidir. Peygamber Efendimizin Miraç gecesi göklerin ve yerin yaratıcısı Allah ile selamlaşırken sarf ettiği sözlerin manasını çok iyi bilmemiz ve anlamamız gerekir.