İhlas suresi, Kuran-ı Kerim'de 112. sıradadır. Ancak iniş sırasına göre 22. suredir. Allah'ın birliğine, yüceliğine ve onun her türlü noksandan uzak oluşuna vurgu yapar. Her türlü şirki reddeder. Allah ile kurulan içten bağa ve yapılan işte onun rızasının gözetilmesi gerektiğine değinir. Tevhit inancının benimsenmesiyle ihlaslı bir Müslüman olunabileceğini söyler. Sure ilk ayetinden dolayı ''Kulhüvallahü ehad suresi'' ya da ''Kulhü'' şeklinde, anlamından dolayı ise ''Tevhit' suresi" olarak da bilinir. Halk arasında İhlas duası veya Kulhuvallah duası olarak da anılır. Peki İslam alimleri tarafından birçok fazileti ve faydası aktarılan İhlas suresi okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri kapsamında sureye dair bütün detayları öğrenmek ister misiniz? İhlas Suresi Arapça Okunuşu İslam alimleri, sure-i Celile (yüce sure) olarak da bilinen İhlas suresinin sık sık okunması gerektiğini belirtiyor. Bu surenin okuyanı ve dinleyeni ferahlattığı söyleniyor. Sureyi tecvitlere dikkat ederek okuyabilmek için İhlas suresi Arapça yazılışından da yardım alabilirsiniz.

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad İhlas Suresi Anlamı İhlas suresi okunuşu kadar İhlas suresi mealini bilmek de oldukça önemlidir. Bu sayede tevhit inancı anlaşılır ve hayata aktarılabilir. İhlas suresi Türkçe anlamını, ihlaslı bir Müslüman olabilmek ve Allah'ı doğru tanıyıp anlayabilmek için öğrenmeniz pek çok alim tarafından tavsiye edilir. Surenin altında yatan anlamları düşünmek ve keşfetmek için ''İhlas suresindeki Samed ne demek, Ehad ya da İhlas ne anlama gelir?'' gibi soruların cevaplarına ulaşmak gerekir. Bu konudaki detaylı bilgiler için tefsir kitaplarından da yararlanabilirsiniz. Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı. ''İhlas'' Ne Demek? İhlas kelime anlamı olarak ''içten, samimi bir tutum sergileyen, Allah rızası gözeten'' anlamına gelen dini bir kelimedir. İhlas suresi de Allah ile kul arasındaki içten bağı ortaya koymayı hedefler.

''Ehad'' Ne Demek? İhlas süresinin anlam derinliğine sahip en önemli iki kelimesi: ''ehad'' ve ''samed''dir. Müfessirler özellikle de bu iki kelimenin anlam derinliği üzerinde durur. Ehad sıfatı; Allah'ın birliğini, tekliğini ve kusursuzluğunu ifade eder. Bu sıfat selbi, yani sadece Allah'a mahsus, bir sıfattır. ''Samed'' Ne Demek? Samed ''ilk ata, kimseye ihtiyacı olmayan fakat herkesin ona ihtiyaç duyduğu ulu'' anlamına gelir. İhlas suresindeki ''doğurmamış ve doğmamıştır'', ''Onun bir dengi de yoktur'' anlamları da bu kelimeden doğar. İhlas Suresi Faydaları İhlas suresi okumanın birçok yararı olduğu ifade edilir. Hadislerde ve çeşitli kaynaklarda geçen İhlas suresi faziletlerinden ve faydalarından bazıları şunlardır: İhlas suresi okumanın Kuran'ın üçte birini okumakla (manası, sevabı ve konusu yönünden) eş değer olduğu aktarılır.

Günde 10 kere İhlas suresi okuyan kişiye cennetten bir köşk armağan edilir.

Yatmadan önce 100 kere İhlas okumak kişinin cennete girmesini kolaylaştırır.

Yatmadan önce İhlas ve Fatiha okuyan kişi ölüm hariç diğer tüm kötülüklerden korunur.

Kul hakkını ödeyen, ölmeden önce katilini affeden ve her namaz sonrasında 11 kere İhlas suresi okuyan kişi cennette istediği kapıdan geçer.

Nas, Felak, İhlas surelerini sabah akşam üç kere okumak kişiyi bela ve sıkıntılardan korur.

11 kez İhlas suresini okuyan kişiye Allah cennette bir köşk yapar.

Kuran'ı 4 kere hatmetmiş gibi sevaba kavuşmak için sabah namazından sonra 12 kez İhlas suresi okunur.

Eve girerken İhlas okuyan kişinin evinden yoksulluk uzak olur. Ev bereketlenir.

Yola çıkmadan önce 11 kere İhlas okuyan kişiyi Allah korur.

Kim Allah'ın yasak kıldıklarından uzak olur ve bir Müslüman gibi yaşarsa bununla birlikte 50 kere İhlas suresini okursa o kişinin 50 yıllık (küçük) günahı silinir.

Arife günü bin kere İhlas suresi okuyana Allah istediğini verir ve günahlarını affeder.

Cuma namazından sonra İhlas suresi okuyan kişiyi Allah'ın bir sonraki cumaya kadar korur. İhlas Suresi Nerede İndirilmiştir? 4 ayetten oluşan bu surenin Mekke'de indiği düşünülmektedir. Çeşitli kaynaklarda aktarılan bilgiye göre, Mekkeli müşriklerden oluşan bir grubun Hz. Muhammed'in yanına gelerek Allah'ın sıfatlarını sorması üzerine inmiştir. Peygamber efendimize (sav) gelen sorulara karşılık yanlış düşünceleri ortadan kaldırmak ve Allah'ın sıfatlarını doğru bir şekilde anlatmak amaçlanmıştır.

İhlas Hangi Surede Yer Alır? İhlas suresi tek başına bir sure olup başka bir sure içerisinde yer almamaktadır. Kuran'ın 112. suresidir. İhlas Suresi Kaç Ayettir? İhlas kısa bir suredir. Toplamda 4 ayetten oluşur. İhlas Suresi Ne Zaman Okunur? İhlas, namaz surelerinden biridir. Peygamber efendimiz (sav) de namazlarda sık sık okunması gerektiğini söylemiştir. Ancak İhlas suresi sadece namazlarda değil, faydalarından ve faziletlerinden faydalanabilmek için de gün içinde sık sık okunabilir. Özellikle cuma ve arife günlerinde daha çok okunması tavsiye edilir. Bir yere giderken, yatmadan önce, namazlardan sonra ve istenilen her vakitte okunabilir. İhlas Suresi Abdestsiz Okunur Mu? İhlas, Kuran-ı Kerimde yer alan bir namaz suresidir. Namaz abdesti olmadan ezberden okunabilir. Fakat abdestsiz bir şekilde Kuran'dan (ayete dokunarak) okumak, alimler tarafından uygun bulunmamıştır. İhlas Suresi Yerine Ne Okunabilir? Namazda İhlas suresi yerine herhangi bir namaz suresini okuyabilirsiniz. Yola çıkarken ya da uyurken ise koruyucu surelerden olan Felak ve Nas'ı tercih edebilirsiniz. İhlas Suresi Nasıl Ezberlenir? İhlas suresi oldukça kısa bir suredir. Bu yüzden ezberlemesi de kolaydır. Sureyi ezberlemek için yapabileceklerinizin en iyisi duraklardan faydalanmaktır. Ayetler durak yerleriyle birbirinden ayrılırlar. Bu yüzden sureyi ayet ayet ezberlemek işinizi kolaylaştıracaktır.