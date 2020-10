Bakara suresi Türkçe anlamı, okunuşu ve Bakara faziletleri

Bakara Suresinin tefsirini bilmek oldukça önemlidir. Sureyi okumak kadar tefsirini de öğrenmekte de yarar vardır. Çoğu Mekke’de nâzil olan yirmi dokuz sûrenin başında ya bir âyet ya da bir âyetin başlangıcı olarak, kelime oluşturmayan bazı harfler yer almakta olup bunlara hurûf-ı mukattaa (ayrı ayrı harfler) denir. Bunlar Arap alfabesinin on dört harfidir ve bazı sûrelerin başında tek harf olarak, bazılarının başında ise birden fazla harfin yan yana dizilişi şeklinde yeralmışlardır. Bu harflerin Kur’ân-ı Kerîm’den bir âyet veya âyet parçası olduğunda şüphe yoktur. Mânaları ve hikmetleri üzerinde ise farklı görüşler ve yorumlar ileri sürülmüştür. Sıradan insanların bilgi vasıtalarıyla mânalarını ve kullanılış maksatlarını (hikmet) bilmek ve anlamak mümkün olmayan bu harflere, kezâ lügat mânalarında kullanılmamış olup ne mânaya geldikleri de açıklanmamış bulunan bazı kelimelere müteşâbihat adı verilmektedir. Selef denilen ilk devir din bilginleriyle onların yolundan giden sonraki bazı âlimler müteşâbihatı yorumlamazlar, oldukları gibi benimseyip iman ederler. “Kur’an’da bulunmasının elbette bir hikmeti vardır, Allah ve Resulü bunları açıklamadığına göre aklımıza dayanarak açıklamaya kalkışmak bizim işimiz değildir, yetki sınırımızı aşar” derler. Kelâm, felsefe ve tasavvuf ehli bazı âlimler ise tefekkür veya ilham yoluyla müteşâbihatın mânalarının anlaşılabileceğini ileri sürmüş ve her biri için çeşitli yorumlar yapmışlardır.

Bakara sûresinin ilk âyetini teşkil eden “elif-lâm-mîm”in mânasıyla ilgili olarak yirmiden fazla yorum vardır. Bunlardan şu üçü nisbeten daha tutarlı görünmektedir: a) Bunlar, mânaları olmayan alfabe harfleridir, Kur’ân-ı Kerîm’in vahiy yoluyla Allah’tan geldiğine inanmayanlara meydan okumak ve âciz olduklarını ortaya çıkartmak için bazı sûrelerin başına konmuştur ve “Bu Kur’an, şu gördüğünüz harflerden yapılan kelime ve cümlelerden oluşmaktadır. Siz harfleri de biliyorsunuz. O halde haydi yapabiliyorsanız siz de böyle kelime ve cümlelerden oluşan ve Kur’an’a benzeyen bir kitap yazın!” denilmek istenmiştir. b) Başında bulundukları sûrelerin muhtevalarına dikkat çekmek için yemin olarak gelmiştir. c) Başlarında bulunan sûrelerin isimleri olarak indirilmiştir (İbn Aşûr, I, 216).

Şah Veliyyullah, “Arap dilinde tek başına veya kelimelerin başlarına gelen harflerin özellikleriyle kelimelerin mânaları arasında bir ilişkinin bulunduğu” tesbitinden yola çıkarak sûrelerin başlarında bulunan harflerin de muhtevalarına delâlet ve onların özünü ihtiva ettiğini ileri sürmüştür.Buna göre “elif-lâm-mîm”in mânası, “Yaratılmışların çeşitli oluşlar ve ilişkilerle belirlenmiş hayatlarının gerekli kıldığı, ihtiyaç duyduğu irşadlar gayb âleminden gelerek onların hayatlarına girmekte ve yollarına ışık tutmaktadır” demektir.

Bakara Suresi Fazileti

Kuran’ı Kerim’de her sure ve ayet insanoğluna doğru bir yol gösterdiği için çok kıymetlidir. Ayetel Kürsi ve Amenerrasulü gibi 2 önemli duanın yer aldığı Bakara Suresi de çok önemlidir. Kuran'ı Kerim'de Bakara Suresi zirve olarak nitelendirilir. Surenin her ayeti ile 80 melek yeryüzüne inmiştir. Bakara Suresi Kuran’ı Kerim'in özeti niteliği taşıyan bir suredir. Peygamber Efendimiz Bakara Suresinin faziletini şöyle açıklamıştır: "Kuran’ın en faziletli suresi Bakara Suresidir. Onun da en büyük ayeti Ayetel Kürsidir. Bir evde Bakara Suresi okunursa şeytan onu dinlemeye tahammül edemeyerek oradan dışarı fırlar."

Bakara Suresi İlk 5 Ayetinin Fazileti Nedir?

Bakara Suresinin ilk 5 ayetini 21 kez okuyan kişi zengin olur. Malı ve mülkü artar. Ayrıca Bakara'nın ilk 5 ayeti zihin açıklığına vesile olur.

Bakara Hangi Surede Yer Alır?

Bakara Suresinin kendisi bir suredir. Başka bir sure içinde yer almaz.

Bakara Suresi Kaç Ayetten Oluşur?

Kuran’ı Kerim’in en uzun suresi olan Bakara Suresi toplam 286 ayeti kerimeden oluşur.

Bakara Suresi Kaç Sayfadan Oluşur?

Bakara Suresi Kuran'ı Kerim'de 2. sayfada başlayıp 50. sayfada biter. Yani 49 sayfadan oluşur.

Bakara Suresi Nerede İndirilmiştir?

Bakara Suresi hicretin 1 ve 2. yıllarında Medine’de indirilmiştir. Bakara Suresinin yalnızca 281. ayeti Veda Haccı sırasında Mekke’de indirilmiştir.

Bakara Ne Demek?

Bakara Suresi adını 67-71. ayetlerde geçen “Bakara” kelimesinden almıştır. Bakara kelimesi bakardan gelmektedir. Bakar kelimesinin Türkçe anlamı sığır demektir.

Bakara Suresi Ne Zaman Okunur?

Bakara Suresi her türlü maddi ve manevi sıkıntıda okunabilir. Bakara'nın ilk 5 ya da 10 ayeti günlük ibadetlerde ve Cuma namazlarında okunabilir. Bunun dışında istediğiniz her zaman okuyabilirsiniz.

Bakara Suresi Ne İçin Okunur?

Bakara Suresi: