Allah'u Teala'nın, Esmaü'l-Hüsna olarak bilinen ve Kur'an-ı Kerim'de zikredilen 99 tane ismi vardır. İslam geleneğinde dua edilirken kişinin ihtiyaç ya da muradına göre Allah'ın isimlerinden bir tanesini seçip o isme yönelerek niyaz etmek daha faydalı görülmüştür. İsmi Azam duası ise Allah'u Teala'nın en büyük ismine yönelmeyi hedefler. Ancak Allah'ın en büyük isminin hangisi olduğu bilinmemektedir. Kayyum, Hay, Hakem, Ferd ve Adl isimlerinden birinin İsmi Azam olabileceğine dair rivayetler vardır. Dolayısıyla İsmi Azam duası, bu beş ismi bir araya getiren duadır. Hadis kitaplarından derlenerek ortaya çıkarılan ve İsmi Şerif duası olarak da anılan İsmi Azam duası fazileti, anlamı ve İsmi Azam duası okunuşu hakkındaki detayları sizler için bir araya getirdik.

İsmi Azam Duası Arapça Okunuşu

İslam geleneğinde her muradın gerçekleşmesi için okunabilecek bir dua olan İsmi Azam duası okunuşu ile yazımızda mevcuttur. İsmi Azam duasını yazımız üzerinden okuyabilir, kolaylıkla ezberleyebilir ya da yazıcınızdan çıktısını alarak üzerinizde taşıyabilirsiniz.

Eûzü bi’llâhimineş şeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.”Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard,Yâ zel celali vel ikram.”Ya Hayyu,Ya Kayyûm.Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin..Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled,ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.Elif Lâm Mim,Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm.Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim.Yâ zel celâli vel ikram.Yâ Erhame’r-Rahimin.Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe,illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled,ve lem yekün lehü küfüven Ehad.Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh,lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir.Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim.Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem.Rabbi,Rabbi,Rabbi, Ya Rabbi,Ya Rabbi,ya Rabbi.Lâ ilâhe illallahu Vahdehu lâ şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir.Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber,ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.

İsmi Azam Duası Anlamı

İsmi Azam duası, Allah'ın farklı isimlerini bir araya toplamıştır. Duada bir araya getirilen isimler, içerisinde ismi azamın olduğuna dair rivayetler bulunabilen 5 isimdir. Bunun yanı sıra duada "Allah'tan başka ilah yoktur", "Tektir ve ortağı yoktur" ifadeleri sıklıkla tekrar etmektedir. Geri kalan kısımlarında Allah'ın bu beş ismini zikreden ve açıklayan duada, Allah'u Teala'dan mağfiret dilenir ve O'na sena ile şükredilir.

“Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O'nun Resuü'dür. Hay ve Kayyum O'dur. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah'ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”

İsmi Azam Duasının Faydaları

İsmi Azam duası faziletleri bakımından din alimlerinin sıklıkla atıf yaptığı bir suredir. Pek çok kaynakta yer verilen duanın faydaları hakkında önemli sayıda rivayet bulunabilmektedir. Öyle ki İsmi Azam duası fazileti mutluluğun şifresi olarak görülmüş ve halk arasında bu şekilde kodlanmıştır. Sırları büyük dualar arasında kabul edilen İsmi azamın sırları ile ilgili bazı rivayetleri sizler için bir araya getirdik.