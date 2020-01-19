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  4. 20 yıldır yalnız yaşıyordu! Böyle bulundu

20 yıldır yalnız yaşıyordu! Böyle bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 00:40 | Son Güncelleme

Çorum’da 20 yıldır yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

20 yıldır yalnız yaşıyordu! Böyle bulundu

Olay, Binevler 143. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yıldır yalnız yaşadığı öğrenilen Orhan Kahramantekin’den 4 gündür haber alamayan komşusu İsmail Bülent Tuzcu, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş’a gitti. Tuzcu, muhtar Bölükbaş’a, komşusunu 4 gündür görmediğini belirterek, “Evin ışıkları sürekli açık ama komşumu birkaç gündür hiç görmedim. Köpeği de açlıktan bitkin düşmüş evden su ve yiyecek getirdim köpeği besledim. Sonra Kahramantekin’in kapısını çaldım tepki vermedi” diyerek yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Muhtar Bölükbaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Evin kapısını açan itfaiye ekipleri mutfakta Kahramantekin’in cansız bedeni ile karşılaştı.

Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tıp Uzmanı’nın incelemelerinin ardından Kahramantekin’in cesedi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Orhan Kahramantekin

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