4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın kaza öncesi trafikte görüntüleri ortaya çıktı

“TIR’ın frenlerini patladığını tahmin ettim. Hızla gidiyordu. TIR şoförü bana selektör yaptı ve korna çaldı. Ben de heyecanlandım. Sıra dışı bir durum olduğunu anladım. Otomobilimi sağ şeride attım. Düzlüğe kadar TIR’ı takip ettim. Heyecanlandığım için videoyu olayların başından itibaren çekemedim. TIR sürücüsü ısrarla kornaya basıyordu. Bir an düşündüm sonra da ‘Acaba ne olacak?’ diyerek videoya çekmeye başladım. TIR çok hızlı gidiyordu, yetişemedim. Durma ihtimali ise çok düşüktü. Saatte 110 kilometre ile yol alıyordum. TIR benden daha hızlıydı. Gözden kaybedince videoyu kapattım. Sonra ileride kazayı gördüm. Oradaki yaralılara yardım etmeye çalıştım. Hayatımda gördüğüm en büyük kazaydı.”

(DHA)

