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5 gün önce yaralanan askerden acı haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 20:10 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde 16 Ekim'de yaralanan bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştüğünü duyurdu.

5 gün önce yaralanan askerden acı haber!

Suriye’de başlatılan operasyon kapsamında bir askerimiz şehit düştü. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Açıklamada, 'Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 16 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz' ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı şehit Suriye

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