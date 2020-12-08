HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 8 bin liraya satılan bu çanta alay konusu oldu!

8 bin liraya satılan bu çanta alay konusu oldu!

08.12.2020 16:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
8 bin liraya satılan bu çanta alay konusu oldu!

Tam moda dünyası artık daha tuhaf bir şey yapamaz diye düşünmeye başladığınız sırada, muhakkak bir marka eli biraz daha yükseltir. Bu kez 'şanslı' marka Moschino oldu.

Müşterilerin afallamasına yol açan son lüks marka, baget ekmek şeklindeki el çantasını 758 sterline (yaklaşık 8 bin TL) satmasıyla sosyal medyada alay konusu yapılan Moschino oldu.

Fırıncılıktan esinlenen ve deriden yapılan çanta, üzerinde üç boyutlu bir baget tasarımının kabartmasını taşıyor. Altın kaplama bir Moschino logosu, kahverengi astarla kaplanmış iç kısmı ve mıknatıslı kapağı da çantanın özellikleri arasında yer alıyor.

Tasarım ürünlerin satıldığı Farfetch sitesindeki ürün açıklamasında şunlar yazıyor:

"Akşam yemeği için en iyi şarap tercihini yaparken Sen Nehri kıyısını (ya da süpermarketi) bu Baget el çantasıyla dolaşın. Ve belki biraz gerçek ekmek de alırsınız."

Yüzlerce kişi Twitter'da çantanın tasarımı ve fiyat etiketiyle dalga geçti.

Bir kişi "Subway'in bir sandviçini tutuyor gibi gözükmek için 758 sterlin" yazdı.

Başka bir kullanıcı Sainsburys'de 95 peniye (yaklaşık 10 TL) satılan Çıtır Beyaz Baget'in fotoğrafını paylaşarak "Üçkağıdın kralı dönüyor, 757,15 sterlin (7 bin 990 TL) tasarruf edin" ifadesini kullandı.

Moschino, özellikle konu çantalar olunca, sıradışı tasarımlarıyla meşhur.

İtalyan lüks moda evi, kruvasan ve sigara çakmağından bir dilim doğumgünü pastası ve pizza kutusuna kadar her şeyi andıran el çantaları satmasıyla biliniyor.

Moschino alışveriş yapanların alaya aldığı tek marka değil. Bu yılın başlarında Gucci, "yıpranmış" siyah külotlu çorabı 145 sterline (yaklaşık bin 500 TL) satarak hedefe oturmuştu.

Lüks İtalyan perakendecisi, külotlu çorabı kendi internet sitesinde "Esnek ağlı siyah külotlu çorap. Yüksek bel. Baştan sona yıpratılmış. Logosu elastik bel bandına işlenmiş" şeklinde açıklamıştı.

Ancak alışveriş yapanlar bu külotlu çorapların yalnızca kaçmış gibi gözüktüğünü öne sürmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
Meğer dünyanın en yüksek dağı daha yüksekmiş!Meğer dünyanın en yüksek dağı daha yüksekmiş!
Marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık olacak mı?Marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık olacak mı?

En Çok Okunan Haberler

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Türk Komandosu Azerbaycan'ı "Vatan sana canım feda" marşıyla inletti

Türk askeri Bakü sokaklarını inletti

Meğer dünyanın en yüksek dağı Everest daha yüksekmiş!

Meğer dünyanın en yüksek dağı daha yüksekmiş!

Batman’da camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Camide şoke eden olay! Kameraya yakalandı

Newton'un kıyamet tarihini hesapladığı notlar ortaya çıktı

Newton'un kıyamet tarihini hesapladığı notlar ortaya çıktı

Nevşehir'de belediye işçisinden yol çalışması sırasında kanun resitali

Büyük ilgi gördü! Belediye başkanı paylaştı

Karısına kızıp İtalya'nın yarısını yürüyen adama korona cezası

Karısına kızıp İtalya'nın yarısını yürüyen adama korona cezası

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.