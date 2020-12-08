8 bin liraya satılan bu çanta alay konusu oldu!

Müşterilerin afallamasına yol açan son lüks marka, baget ekmek şeklindeki el çantasını 758 sterline (yaklaşık 8 bin TL) satmasıyla sosyal medyada alay konusu yapılan Moschino oldu.

Fırıncılıktan esinlenen ve deriden yapılan çanta, üzerinde üç boyutlu bir baget tasarımının kabartmasını taşıyor. Altın kaplama bir Moschino logosu, kahverengi astarla kaplanmış iç kısmı ve mıknatıslı kapağı da çantanın özellikleri arasında yer alıyor.

Tasarım ürünlerin satıldığı Farfetch sitesindeki ürün açıklamasında şunlar yazıyor:

"Akşam yemeği için en iyi şarap tercihini yaparken Sen Nehri kıyısını (ya da süpermarketi) bu Baget el çantasıyla dolaşın. Ve belki biraz gerçek ekmek de alırsınız."

Yüzlerce kişi Twitter'da çantanın tasarımı ve fiyat etiketiyle dalga geçti.

Bir kişi "Subway'in bir sandviçini tutuyor gibi gözükmek için 758 sterlin" yazdı.

Başka bir kullanıcı Sainsburys'de 95 peniye (yaklaşık 10 TL) satılan Çıtır Beyaz Baget'in fotoğrafını paylaşarak "Üçkağıdın kralı dönüyor, 757,15 sterlin (7 bin 990 TL) tasarruf edin" ifadesini kullandı.