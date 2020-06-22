HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de günler süren kanlı saldırı! 5'i çocuk 14 kişi öldü, en az 90 kişi yaralandı

ABD'de günler süren kanlı saldırı! 5'i çocuk 14 kişi öldü, en az 90 kişi yaralandı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2020 21:31 | Son Güncelleme

ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu kimliği belirsiz kişilerce 104 silah atışı yapıldığı ve 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de günler süren kanlı saldırı! 5'i çocuk 14 kişi öldü, en az 90 kişi yaralandı

Chicago Sun-Times tarafından derlenen verilere göre, cuma akşamından pazartesi sabahına kadar geçen sürede, kent sokaklarında 104 defa silah kullanıldı ve kurşun isabet eden 5’i çocuk 14 kişi yaşamını yitirdi.

Babalar Günü kutlamalarına denk gelen hafta sonundaki silahlı saldırılarda en az 90 kişinin de yaralandığı belirtildi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK BABASIYLA ARABADA İKEN VURULDU

Chicago’nun modern tarihindeki ''en ölümlü ikinci hafta sonu'' olarak nitelenen silahlı saldırılarda 3 yaşındaki M.J, babasıyla arabada seyahat ederken sokaktan ateşlenen silahtan çıkan kurşunla can verdi. Polis, çocuğun babasının hedef alınmış ancak hedefi tutturamayan kurşunun M.J'ye isabet etmiş olabileceğini açıkladı.

Cumartesi günü yaşanan bir diğer olayda da A.J. isimli 13 yaşındaki kız çocuğunun evlerinin salonunda televizyon seyrederken sokaktan ateşlenen silahtan çıkan kurşunun boynuna isabet ettiği, hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı bildirildi.

Haberde, 3 hafta önceki siyahi George Floyd protestoları esnasında Chicago'da 24 kişinin hayatını kaybettiği ve 61 kişinin yaralandığı anımsatıldı.

Hafta sonu yaşanan bir diğer hadisede de evlerinin balkonunda oturan 15 ve 16 yaşlarındaki iki erkek çocuğunun kırmızı lazerle hedef alınarak vurulduğu, iki gencin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

KADİL VE KATİLLER İÇİN 9 BİN DOLAR ÖDÜL

Polisin, halk arasında infiale yol açan silahlı saldırılarla ilgi şüphelilerin fotoğraflarını yayımladığı belirtildi.

Diğer taraftan, bazı sivil toplum kuruluşları, düzenledikleri basın toplantısında fail ve faillerin yakalanması için 9 bin dolar ödül belirlediğini açıkladı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
Esed'in zindanında oğlu öldü! Fotoğrafı görünce... Çok acı olayEsed'in zindanında oğlu öldü! Fotoğrafı görünce... Çok acı olay
Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?

En Çok Okunan Haberler

ATV Müge Anlı'da cinayet itirafı! Detaylar kan dondurdu

ATV Müge Anlı'da cinayet itirafı! Detaylar kan dondurdu

İtalyan profesörden öngörü: Aşıya gerek kalmayacak

İtalyan profesörden öngörü: Aşıya gerek kalmayacak

Parkta üstünü çıkarıp güneşlendi

Parkta üstünü çıkarıp güneşlendi

Korku dolu anlar! Avukatlara silahlı saldırı

Korku dolu anlar! Avukatlara silahlı saldırı

AK Parti'den İzmir bayrağı ve İzmir parası açıklaması

AK Parti'den İzmir bayrağı ve İzmir parası açıklaması

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' uyarı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Diğer Haberler
Trump ve Macron'dan kritik Libya görüşmesi! Detayları açıkladılar

Trump ve Macron'dan kritik Libya görüşmesi

Son dakika: Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Çin'de ezber bozan koronavirüs araştırması! 3 ay sonra keskin düşüş

Ezber bozan koronavirüs araştırması! 3 ay sonra keskin düşüş

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 657'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 657'ye yükseldi

Esed'in zindanında oğlu ölen baba, işkencenin fotoğrafını görünce hayatını kaybetti

Esed'in zindanında oğlu öldü! Fotoğrafı görünce... Çok acı olay

Kadını araca bağlayıp acımasızca kırbaçladılar

Kadını araca bağlayıp acımasızca kırbaçladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.