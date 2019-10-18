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ABD'de yeni din araştırması: Kendini Hristiyan olarak tanımlayanların sayısı 10 yılda yüzde 12 azaldı

18.10.2019 13:46 | Son Güncelleme

Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı yeni araştırma, ABD'de kendisini Hristiyan olarak tanımlayanların sayısının son 10 yılda yüzde 12 azaldığını ortaya koydu.

ABD'de yeni din araştırması: Kendini Hristiyan olarak tanımlayanların sayısı 10 yılda yüzde 12 azaldı

2018-2019 yıllarında telefon üzerinden yapılan ve sonuçları Perşembe günü yayımlanan ankete göre Amerikalı yetişkinlerin yüzde 65'i kendini Hristiyan olarak niteliyor.

Ateist, agnostik (bilinmezci) ya da kendini herhangi bir dine ait hissetmeyenlerin oranı ise son 10 yılda yüzde 9 artarak yüzde 26'ya çıktı.

Hristiyanlığa inanıştaki düşüşün hem Protestanları hem de Katolikleri etkilediği görülüyor. 2009'da Protestanların sayısı yüzde 51'ken, son araştırmaya göre yüzde 43. Katolikler ise 2009'da ABD nüfusunun yüzde 25'ini oluştururken, son araştırma bu oranın yüzde 20'ye düştüğünü gösteriyor.

Kendini ateist olarak tanımlayanların sayısı ise 2009'da yüzde 2 iken, 2019'da yüzde 4'de yükseldi. Araştırmaya göre Amerikalıların yüzde 5'i agnostik olduğunu, yüzde 17'si ise hiçbir dine ait hissetmediğini belirtiyor.

Kendini bir dinle tanımlamayanların oranı hem beyazlar, hem siyahlar hem de Hispanikler arasında artıyor. Demokratlar arasındaki artış ise Cumhuriyetçilerden fazla. Demokratların üçte birinin bu gruba girdiği tahmin ediliyor.

Erkekler arasında kendini hiçbir dine ait hissetmeyenlerin oranı yüzde 30'ken, kadınlar arasında bu oran yüzde 23.

Herhangi bir dine inanmayanlarda en fazla artış ise "genç yetişkinler" arasında. 1928-1945 yıllarında doğanların yüzde 84'ü kendini Hristiyan olarak tanımlarken, Milleniallar (Y Kuşağı - 1980'lerin başlarından 2000'lerin başlarına kadar doğanlar) arasında ise bu oran yüzde 49.

Araştırma kiliseye gidenlerin oranının da düştüğünü gösteriyor. Millenialların üçte biri kiliseye ayda 1 ya da 2 kez gittiğini, yaklaşık üçte ikisi ise yılda sadece birkaç kez kiliseye gittiğini söylüyor.

ABD'de 2009'da yapılan nüfus sayımına göre nüfus yaklaşık 233 milyondu ve nüfusun yüzde 77'si kendini Hristiyan olarak tanımlıyordu.

Temmuz 2019'daki son tahminlere göre ise ABD nüfusu 256 milyon ve Pew araştırmasına göre nüfusun yüzde 65'i Hristiyan. Bu da Hristiyan nüfusta yaklaşık 10 milyon düşüşe denk geliyor. Bu dönemde herhangi bir dine inanmayanların sayısındaki artış ise 30 milyona denk geliyor.

Pew araştırmasında, Hristiyanlık dışındaki dinlere inanan Amerikalı nüfusunun ise yüzde 2 arttığı görülüyor.

Yahudiler Amerikan nüfusunun yüzde 2'sini, Müslümanlar yüzde 1'ini, Budistler yüzde 1'ini, Hindular yüzde 1'ini oluştururken, yüzde 2'si de başka dinlere inandığını aktarıyor. 2017'de yapılan araştırmaya göre Amerikalı Müslümanların sayısı 3,45 milyon.

Pew, 2007 ve 2014 yıllarında da "ABD'de dinin değişen görünümü" başlıklı 35 bin kişinin katıldığı kapsamlı araştırmalar yayımlamıştı.

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protesto Katalonya PUİDGEMONT

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