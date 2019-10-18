ABD'de yeni din araştırması: Kendini Hristiyan olarak tanımlayanların sayısı 10 yılda yüzde 12 azaldı

2018-2019 yıllarında telefon üzerinden yapılan ve sonuçları Perşembe günü yayımlanan ankete göre Amerikalı yetişkinlerin yüzde 65'i kendini Hristiyan olarak niteliyor.

Ateist, agnostik (bilinmezci) ya da kendini herhangi bir dine ait hissetmeyenlerin oranı ise son 10 yılda yüzde 9 artarak yüzde 26'ya çıktı.

Hristiyanlığa inanıştaki düşüşün hem Protestanları hem de Katolikleri etkilediği görülüyor. 2009'da Protestanların sayısı yüzde 51'ken, son araştırmaya göre yüzde 43. Katolikler ise 2009'da ABD nüfusunun yüzde 25'ini oluştururken, son araştırma bu oranın yüzde 20'ye düştüğünü gösteriyor.

Kendini ateist olarak tanımlayanların sayısı ise 2009'da yüzde 2 iken, 2019'da yüzde 4'de yükseldi. Araştırmaya göre Amerikalıların yüzde 5'i agnostik olduğunu, yüzde 17'si ise hiçbir dine ait hissetmediğini belirtiyor.

Kendini bir dinle tanımlamayanların oranı hem beyazlar, hem siyahlar hem de Hispanikler arasında artıyor. Demokratlar arasındaki artış ise Cumhuriyetçilerden fazla. Demokratların üçte birinin bu gruba girdiği tahmin ediliyor.