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  4. Abi ile kardeş otoyolda dehşeti yaşadı! Önlerini kesip saldırdılar

Abi ile kardeş otoyolda dehşeti yaşadı! Önlerini kesip saldırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 10:49 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da otomobili ile otoyolda yolculuk yapan iki kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından önleri kesilerek darp edildi.

Abi ile kardeş otoyolda dehşeti yaşadı! Önlerini kesip saldırdılar

Edinilen bilgiye göre, Doğan I. ve Erkan I. isimli iki kardeş otomobil almak için Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine geldi. Mithatpaşa Caddesi’nden otomobili alan kardeşler, ardından Çerkezköy ilçesi istikametine doğru yola çıktı. Bu esnada başka bir otomobilin önlerini kesmesi sonucu otomobillerini sağa çeken Doğan ve Erkan isimli kardeşler, kimliği belirsiz kişilerce henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü darp edildi.

SOPA VE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Görgü tanıklarının ifadesine göre, sopa ve bıçaklı bir grup tarafından saldırıya uğrayan Doğan I. ve Erkan I. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen abi – kardeş, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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