Ankara'da tren kazası! Yüksek hızlı tren banliyö treniyle çarpıştı

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in karıştığı kazada üst geçidin vagonların üzerine çökmesi sonucu yaralanan yolculara 112 Acil Servis itfaiye ve UMKE ekipleri müdahalede bulundu. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasının yaşandığı olay yerinden gelen görüntülerse yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Ankara'daki hızlı tren kazasından yeni görüntüler

Ankara'da sabah 06.30 sıralarında Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'ndan Konya yönüne hareket eden YHT, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda, yol kontrolü yapan kılavuz trene çarparak raydan çıktı ve üst geçidin ayağına vurdu.

Kaza sonrası üst geçidin bir kısmı iki vagonun üstüne göçerken bazı vagonlar da devrildi. Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu.

BAKANLIK: KILAVUZ TRENE ÇARPTI Ankara Valiliği'nin kazanın banliyö treni ile çarpışmasıyla ilgili açıklamasına Ulaştırma Bakanlığı'ndan düzeltme geldi ve kazanın YHT'nin bir kontrol lokomotifine çarpmasıyla meydana geldiği belirtildi.

Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaza sırasında trenin hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtildi.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN ACI HABERİ VERDİ Olay yerine giderek bilgi alan Ankara Valisi Vasip Şahin, olayda ilk belirlemelere 4 kişinin öldüğünü, 43 kişinin ise yaralandığı söyledi. Vali Şahin de tren kazasının Yüksek Hızlı Tren'in aynı güzergahta yol kontrolü yapan kılavuz trene çarpması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Olay yerinden gelen karelerse acı olayın boyutlarını gözler önüne serdi.