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Ankara'da tren kazası! Yüksek hızlı tren banliyö treniyle çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 07:36 | Son Güncelleme

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren kılavuz trenle çarpıştı. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında raydan çıkan tren Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda bulunan üst geçidin ayağına çarptı. Çarpma sonucu üst geçit vagonların üzerine çöktü. Ankara'daki tren kazası ile ilgili durum tespiti yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in karıştığı kazada üst geçidin vagonların üzerine çökmesi sonucu yaralanan yolculara 112 Acil Servis itfaiye ve UMKE ekipleri müdahalede bulundu. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasının yaşandığı olay yerinden gelen görüntülerse yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Ankara'daki hızlı tren kazasından yeni görüntüler

Ankara'da sabah 06.30 sıralarında Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'ndan Konya yönüne hareket eden YHT, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda, yol kontrolü yapan kılavuz trene çarparak raydan çıktı ve üst geçidin ayağına vurdu.
Kaza sonrası üst geçidin bir kısmı iki vagonun üstüne göçerken bazı vagonlar da devrildi. Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu.

BAKANLIK: KILAVUZ TRENE ÇARPTI

BAKANLIK: KILAVUZ TRENE ÇARPTI
Ankara Valiliği'nin kazanın banliyö treni ile çarpışmasıyla ilgili açıklamasına Ulaştırma Bakanlığı'ndan düzeltme geldi ve kazanın YHT'nin bir kontrol lokomotifine çarpmasıyla meydana geldiği belirtildi.
Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaza sırasında trenin hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtildi.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN ACI HABERİ VERDİ

ANKARA VALİSİ ŞAHİN ACI HABERİ VERDİ
Olay yerine giderek bilgi alan Ankara Valisi Vasip Şahin, olayda ilk belirlemelere 4 kişinin öldüğünü, 43 kişinin ise yaralandığı söyledi. Vali Şahin de tren kazasının Yüksek Hızlı Tren'in aynı güzergahta yol kontrolü yapan kılavuz trene çarpması sonucu meydana geldiğini açıkladı.
Olay yerinden gelen karelerse acı olayın boyutlarını gözler önüne serdi.
İşte Ankara'da kazanın yaşandığı bölgeden objektiflere yansıyan görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Yüksek Hızlı Tren

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gerekli tedbirlerler alınmadığı sürece her geçen gün bir öndeki günden daha kötü olacak ( biliyorum ki asla sorumlular üstüne düşen görevi yapmayacak ve biz ölmeye devam edeceğiz ) sayın TÜRKİYE CUMHURİYETİM.
Açık ve net söylüuorum, Şu tarihte açılış yapacağız, hemen bitirin! Cümleleri üzerine kurulmuş bir Hızlı Tren Hattı... Projede çalışan bir mühendis: "BEN BİNMEM" Gerisini siz düşünün... Allah rahmet eylesin eylemesine de sorumluları derhal hesap versin....
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