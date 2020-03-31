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  4. Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu

Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 08:51 | Son Güncelleme

Antalya’da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, odasında boğazından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3. katındaki evde meydana geldi.

KIZINI KANLAR İÇİNDE BULDU

İddiaya göre, üniversitede felsefe bölümü okuyan 21 yaşındaki Emine G.’in odasını açan annesi, kızını kanlar içerisinde yerde görünce çığlık atmaya başladı. Bu sırada banyoda göreve gitmek üzere hazırlanan genç kızın bekçi ağabeyi R. G., çığlıkları duyup geldiği odada yerdeki kız kardeşinin hemen yanı başında kendisine ait beylik tabancasını gördü.

İhbarın üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği adreste, ölüm haberini duyan aile yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Boğazından silahla vurulduğu belirtilen genç kızın cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya genç kız silah

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