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  4. Antalya'da korkunç şüphe! Koronavirüs testi yaptırdıktan sonra evinde ölü bulundu

Antalya'da korkunç şüphe! Koronavirüs testi yaptırdıktan sonra evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 22:28 | Son Güncelleme

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde kendisinden haber alınamayan Halil Cengiz isimli şahıs evinde ölü bulundu. Halil Cengiz’in iki hafta önce babasını kaybettiği ve kendisinin de bugün sabah saatlerinde koronavirüs testi yaptırdığı öğrenildi.

Antalya'da korkunç şüphe! Koronavirüs testi yaptırdıktan sonra evinde ölü bulundu

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2295 Sokak’taki bir apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Halil Cengiz’e (40) ulaşamayan yakınları evine geldi.

MUTFAKTA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Kapının zorlayarak içeri giren yakını, Cengiz’i mutfakta hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Halil Cengiz’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cengiz’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SABAH SAATLERİNDE KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRMIŞ

Öte yandan Halil Cengiz’in iki hafta önce babasını kaybettiği ve kendisinin de bugün sabah saatlerinde koronavirüs testi yaptırdığı öğrenildi. (İHA)

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