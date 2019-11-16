İstanbul'da feci ölüm! Üzerine TIR devrildi

Olay, Hadımköy Mahallesi Abdülezel Caddesi üzerinde saat 17.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda ilerlediği sırada virajı alamayan 47 PF 937 plakalı iplik bobinleri yüklü TIR, sürücünün kontrolünden çıkarak, yolda ilerleyen kimliği öğrenilemeyen bir bisikletlinin üzerine devrildi.

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Olayı gören vatandaşlar jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIRın altında kalan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada TIR sürücüsü ise hafif yaralandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine gelen savcı incelemelerde bulundu. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, bisikletlinin cenazesi ise morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

