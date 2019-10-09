İSTANBUL (AA) - Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından düzenlenen "ARTİST 2019 / 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı" 2-10 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Beyoğlu'ndaki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Ümit İyem, fuar adını çok farklı boyutlara taşımaya çalıştıklarını belirterek, "Kamusal alanda gençleri ön plana çıkarmaya çalıştığımız bu etkinliklerde 3 senedir müthiş bir çabayla yapılması çok zor olan işleri başaran Karşı Sanat ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

İyem, 12 bin metrekareyi aşkın iki salonda 9 gün boyunca sanatseverlerle yüzlerce sanatçının eserlerini buluşturacak fuarın bu seneki temasının "Faust" olarak belirlendiğini aktardı.

- Ziyaretçileri "Faust" performansı bekliyor

Ağustos Atölyesi koordinatörlerinden Eda Yiğit de projenin arka planını Karşı Sanat Çalışmaları'nın ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı ile ortaklığının ürünü olan yaz okulu Ağustos Atölyesi'nin oluşturduğuna dikkati çekerek, "En başından beri hayalini kurduğumuz bir projeydi. Bunu hayal etmemizin nedeni ise sonuç odaklı bir yapmak yerine, süreci beraber paylaştığımız, aynı ortamda farklı disiplinlerden sanatçılarla bir arada olabileceğimiz bir alanı açmaktı. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.