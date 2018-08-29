HABER

Bahisbank şoku! Binlerce mağdur var

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 07:11 | Son Güncelleme

ÇiftlikBank’ın şoku henüz atlatılmamışken, benzer bir skandal da bahis oyunlarında patlak verdi. 800’den fazla sosyal medya hesabı kullanılarak milyonluk vurgun yapıldı.

Bahisbank şoku! Binlerce mağdur var

Saadet zinciri halkalarına yeni örnekler eklenmeye devam ediyor. ÇiftlikBank'ın hasarı henüz atlatılmamışken, benzer oranda cirolara yaklaşan "Bahisbank" türedi. Bu yöntemde de 'Sizin adınıza bahis oynayıp % 40 kazandırıyoruz' vaadiyle üye ve para toplanıyor. Uzun süredir devam ettiği tahmin edilen yapılanmaya on binlerce kişinin para yatırdığı tahmin ediliyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYILIYOR

Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre, tüm saadet zincirlerinde olduğu gibi ilk üyelerine vaat ettiği kazancı dağıtan çete üyeleri belirli bir doygunluğa ulaşınca ortadan kayboluyor. Facebook gibi sosyal medya siteleri üzerinden yayıldığı görünen sistemde "Bahis Kraliçesi" ve "İddaa Kralı" gibi fenomen yüzler yer alıyor.

LÜKS HAYATLARINI PAYLAŞIYOR

Takipçi sayılarının 500 bini bulduğu üyeler lüks hayatlarını üyelerle paylaşıyor. Maçları satın dahi aldıklarını iddia eden dolandırıcılar, son haftalarda kayıplara karışmaya başladı.

EN ÜNLÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Sistemde 800'den fazla sosyal medya hesabının ve 2 milyona yakın üyenin bulunduğu belirtiliyor. Bu hesapların yüzde 50'si ise tek bir merkezden yönetiliyor. Bu alanda en fazla üne sahip olan Bahis Kralı VK isimli kullanıcı geçen hafta geride 5 bine yakın mağdur bırakarak kayıplara karıştı. Savcılığa verilen ortak şikâyet dilekçesinde bu yolla 25 milyon TL para toplandığı ifade edildi.

LİSE ÖĞRENCİLERİ SEÇİLİYOR

Diğer saadet zincirlerinin aksine burada başta lise öğrencileri olmak üzere 12-18 yaş arası gençler hedef seçilmiş durumda. Gençlerin sosyal medya hesaplarına "100 TL'ye üye ol, 10 bin TL kazan" mesajları atan çete üyeleri ağına düşürdükleri gençlerden para sızdırıyor.

PARTNER 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba! 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba!
Günlük burç yorumları: 29 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 29 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralıAmasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bahisbank Çiftlik Bank saadet zinciri bahis kraliçesi iddia kralı

En Çok Okunan Haberler

Yoldaki 42 bin TL'yi kimse almadı

Yoldaki 42 bin TL'yi kimse almadı

Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcıya: Türkiye trenini kaçıran kaybeder

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Tuvana Türkay, Ahmet Kural’la aşk yaşayacak

Röntgen odasında kanlı infaz

Röntgen odasında kanlı infaz

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Günlük burç yorumları: 29 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 29 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Rahip Brunson davasında gizli tanıklardan çarpıcı iddialar!

Rahip Brunson davasında gizli tanıklardan çarpıcı iddialar!

Atatürkçü Düşünce Derneği'nden 'Bağımsızlık ve Zafer' yürüyüşü

Atatürkçü Düşünce Derneği'nden 'Bağımsızlık ve Zafer' yürüyüşü

Gençler 30 Ağustos'ta 'Zafertepe'de buluşacak

Gençler 30 Ağustos'ta 'Zafertepe'de buluşacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.