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Balıkesir'de galericiler çatıştı! Ölüler ve gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2018 19:40 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde galericiler arasında borç-alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Balıkesir'de galericiler çatıştı! Ölüler ve gözaltılar var

Bandırma çıkışındaki Galericiler Sitesi’nde bugün iki esnaf arasında iddiaya göre, borç-alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürecede tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ali Aydın Bükey (43), Nurettin Bükey (41) ve Ramazan Gülcü (38) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ali Aydın Bükey, kaldırıldığı özel hastanede, Ramazan Gülcü ise Bandırma Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Nurettin Bükey’in Balıkesir’deki hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

(DHA)

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Balıkesir Bandırma galericiler çatışma

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