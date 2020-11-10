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Kayseri'de feci kaza! Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 01:10 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir otomobil, arkadan çarptığı otomobildeki yaralıları olay yerinde bırakıp kaçtı. Meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralanırken, kaçan otomobilin olay yerinde düşen plakası yakayı ele vermesini sağladı.

Kayseri'de feci kaza! Çarptığı otomobildekileri ölüme terk edip kaçtı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil, başka bir otomobile arkadan çarptı.

PLAKASI ELE VERDİ

Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü Ü.Y.Y. ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda oturan M.O.M. isimli şahıs da yaralandı. Otomobile arkadan çarpıp kaçan sürücüyü ise olay yerinde düşürdüğü plakası ele verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipler i sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAÇAN ARACIN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağlayan polis ekipleri, kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı. (İHA)

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