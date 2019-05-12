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Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 12.05.2019 08:03 | Son Güncelleme

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik, "Bu seçimde eksiğimiz neyse, onu tamamlamak için İstanbul’da hep beraber çalışacağız. İstanbul’da büyük bir seferberlik ilan edeceğiz" dedi.

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Muradiye Sosyal Tesisler'de iftar programı düzenlendi. Programa TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık, Uğur Aydemir, Mehmet Ali Özkan, İsmail Bilen, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, ilçe başkanları, ilçe gençlik kolları başkanları ve partililer katıldı. İftar sonrası İl Başkanı Mersinli ve MHP’li Akçay birer teşekkür konuşması yaptı. Ardından kürsüye Bülent Arınç çıktı.

"BAŞARILI OLMAZSAK, BUNDAN SONRA DA OLAMAYIZ"

Birlik ve beraberlik mesajı vererek konuşmasına başlayan Bülent Arınç, "Türkiye’de seçimler gelip geçiyor. Bakın önümüzde daha 4,5 yıl seçim yok derken, İstanbul’da yeni bir seçim önümüze geldi. Demek ki her an bir seçime hazırlanmalıyız. Şimdi önümüzde 23 Haziran’da bir İstanbul seçimi var. Bu İstanbul seçimini inşallah kazanacağız. Ben böyle görüyorum. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı şöyle miydi, böyle miydi diyerek verilen kararları tartışmanın hiçbir anlamı yoktur. Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi ve bu kararlar kesindir, üzerinde de hiçbir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Anayasa böyle. Bizler ne yapacağız. Genel başkanlarımızın yaptığı gibi kollarımızı sıvayacağız. Bu seçimde eksiğimiz neyse, onu tamamlamak için İstanbul’da hep beraber çalışacağız. İstanbul’da büyük bir seferberlik ilan edeceğiz. Ben eminim ki böylesine 3-5 oy oranı farkıyla kaybedilmiş İstanbul’u, bu kez en az 3-5 fark oy farkıyla kazanacak noktaya gelmeliyiz. Bu da hepimize ders olmalı. İstanbul seçimlerinde başarılı olmazsak, bundan sonra da olamayız, eğer başarılı olursak bundan sonra başarılı oluruz. Ona göre çalışmalıyız. Ona göre gayret etmeliyiz.”

"İMAMOĞLU VE CHP'NİN 'PKK'YI LANETLİYORUZ' DEMESİ LAZIM"

Ekrem İmamoğlu'nun medyada sempatik tavırları sergilediğini belirten Arınç, "Ekrem İmamoğlu her gün medyada. Sempatik duruşlar sergiliyor. Birtakım kesimler de kendisine destek vaat ediyor. Bunların hepsi olağan şeyler, beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Bugün Ankara’dan dönerken elimdeki gazeteleri okudum. Ben son dönemlerde Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı'ydım. Kırmızı listemizin en üstlerinde aranan iki isim vardı, birisi Duran Kalkan, diğeri Eder Hoza diye bir kadın. Bu iki isim PKK terör örgütünün en önde gelenleri. Bu iki isim bugünlerde açıktan basına beyanat veriyorlar. Biz bu seçimlerde Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğiz diyorlar. Bu da bir haber deyip geçip gidemezsiniz. Burada kimseye bir görev düşmezse, İmamoğlu ve partisine bir görev düşüyor. Şunu söylemeleri lazım, ‘Lanet olsun sizin desteğinize, biz terör örgütüyle hiçbir zaman içli dışlı olamayız, Sizin oyunuza ihtiyacımız yok. Biz teröre karşıyız. Biz PKK’yı lanetliyoruz' demesi lazım. Demedikleri takdirde bu sözler yerini bulur ve İstanbul’da seçimi kazandıkları taktirde bunların hangi unsurların desteğiyle göreve geldiğine herkes yıllar boyunca inanır. Şimdi size soruyoruz. Siz PKK’nın desteğini reddedecek misin, yoksa etmeyecek misin?”

Kaynak: DHA

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Bülent Arınç TBMM 23 haziran seçimleri

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