Burdur'da kestiği ağacın dalı başına düşen kişi öldü

Burdur'da yaşanan talihsiz olay sonrası 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçaören köyünde ormanlık alanda ailesiyle ağaç kesen Muhammet Aldemir'in (23) başına kestiği ağacın dalı düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aldemir'in yaşamını kaybettiğini belirledi.
Aldemir'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var!
Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu
10 yaşında 26 ameliyat oldu yaşadıklarına dayanamayıp kendini astı
Afrin'de bombalı araç saldırısı
Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti
Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım
Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti
Okuyucu Yorumları 1 yorum