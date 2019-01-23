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Burdur'da kestiği ağacın dalı başına düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 20:46 | Son Güncelleme

Burdur'un Kemer ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağacın dalı başına düşen kişi hayatını kaybetti.

Burdur'da kestiği ağacın dalı başına düşen kişi öldü

Burdur'da yaşanan talihsiz olay sonrası 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçaören köyünde ormanlık alanda ailesiyle ağaç kesen Muhammet Aldemir'in (23) başına kestiği ağacın dalı düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aldemir'in yaşamını kaybettiğini belirledi.

Aldemir'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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Burdur dal ölüm

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Etme Bulma Dünyası Herkez Şahittir Oda Bir Ağaç Olmasına Rağmen Canlı Bir VAR Olandır...Yinede ALLAH Rahmet Eylesin.Günahlarından Dolayı Bağışlasın...
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