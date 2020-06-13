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Bursa'da kadın cinayeti! Serpil Karataş boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 16:58 | Son Güncelleme

Bursa’da Serpil Karataş (41), boşanma aşamasındaki eşi Osman Cenk Karataş tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının cansız bedenini, oyun oynadıkları bahçeden dönen çocukları buldu. Kaçan zanlı, Kütahya polisi tarafından Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerindeki Sera Köprülü Kavşağı'nda yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 saatlerinde Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi 112’nci Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

Osman Cenk Karataş ve boşanma aşamasındaki eşi Serpil Karataş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Cenk Karataş, mutfaktan aldığı bıçakla Serpil Karataş’ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından da evden çıkarak, kayıplara karıştı.

ANNELERİNİN CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Karataş'ın cansız bedenini oynadıkları bahçeden eve dönen iki çocuğu buldu. Çocukların çığlıkları üzerine eve apartman sakinleri polisi aradı. Serpil Karataş’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

KAÇAN ZANLI KÜTAHYA'DA YAKALANDI

Eşini öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş, Kütahya polisi tarafından Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerindeki Sera Köprülü Kavşağı'nda yakalanarak, gözaltına alındı.

"BENDEN SÜREKLİ PARA İSTİYORDU"

İlk ifadesinde, Uşak'taki babasının yanına gitmek için yola çıktığını söyleyen Osman Cenk Karataş, "Boşanma aşamasındaki eşimi ben öldürdüm. Öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak’ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım. Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin. Eşime her gün 500 lira vermeme rağmen yetinmiyordu, benden sürekli daha fazla para istiyordu. Bize ait bir evi bana sormadan emlakçıya vekalet vererek, satmaya çalışmış. Bu vekaleti iptal etmesini istedim. Eşim ve ailesi, her konuda beni baskı altına alıyordu. Bunlara daha fazla dayanamadım. Bugün çıkan tartışmada eşimi öldürdüm. Bıçağı da evde bıraktım" dedi.

Katil zanlısı Osman Cenk Karataş'ın Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
(DHA)

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