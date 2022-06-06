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Bursa'da kan donduran olay! Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

06.06.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kan donduran bir olay yaşandı. Yol kenarındaki bir tesiste park halindeki otomobilde, Furkan Gültekin’in (24) başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. Yanında tabanca da bulunan Furkan Gültekin’in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Bursa'da kan donduran olay! Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Kan donduran olay, saat 09.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Misi Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa-Orhaneli Yolu üzerinde bulunan bir tesiste, park halindeki otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin yaptığı kontrolde Furkan Gültekin olduğu belirlenen kişinin başından tabancayla vurulduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yanında tabanca da bulunan Furkan Gültekin’in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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(DHA)

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