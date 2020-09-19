Bursa'da korkunç olay! Anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü

Alınan bilgiye göre, olay Cihatlı Köyü’nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Anne babasını odaya kilitleyen kardeşi Hasan Ali Y. (30) ile ablası Gülderen Y. (40) arasında tartışma çıktı. Öfkeli abla evde bulunan tüfekle kardeşinin göğsüne ateş etti. Olay yerinde ağır yaralanan ve ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Ali Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öz kardeşini tüfekle öldürdüğü öne sürülen abla Gülderen Y.’yi gözaltına alırken, acılı anne baba da ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürdü.

Jandarma ekipleri mahalle etrafında güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

