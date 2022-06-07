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Çankırı'da tarlada bulundu! Fosili andırıyor, incelemeye alınacak

07.06.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te yaşayan Erdal Tapıkara, ziyaret için gittiği memleketi Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bulunan tarlasında hayvan başı fosilini andıran bir kaya parçası buldu. Parça, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Çankırı'da tarlada bulundu! Fosili andırıyor, incelemeye alınacak

Tapıkara, Akbaş köyündeki tarlasında bulduğu ve fosil olabileceğini düşündüğü kaya parçasını Karabük'e getirdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) yetkilileriyle irtibata geçen Tapıkara, kaya parçasının fotoğraflarını yetkililerle paylaştı. Tapıkara, fosil olabileceği düşünülen parçayı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edecek.

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Tapıkara, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinin eski bir yerleşim yeri olduğunu, kaya parçasının evinin yanındaki tarladan çıktığını belirtti.

KBÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş ise kaya parçasının inceleneceğini bildirdi.

(AA)

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Karabük
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