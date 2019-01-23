Çocuklarda gece terörü neden olur? Gece terörünün nedeni ve çözümü nasıldır?

Peki ama bu sorun neden ve nasıl ortaya çıkıyor? Çözümü nedir? DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psikolog Selda Göl Berber, gece terörüyle başa çıkmaları için ebeveynlere altın değerinde önerilerde bulunuyor.

Tıbbi adı parasomnia olan gece terörü, sıklıkla 18 ay-10 yaş arasında çocuklarda görülen bir uyku bozukluğu... Ebeveynleri endişelendiren ve aile içinde stres yaratan bu uyku bozukluğu, daha çok erkek çocuklarında görülüyor. Gece terörünün genellikle gecenin erken saatlerinde, gece yarısından önce görüldüğünü ve 1-15 dakika arasında sürebildiğini belirten DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psikolog Selda Göl Berber, bu uyku bozukluğunun gündüz de görülebileceğinin altını çiziyor.

Berber, gece terörü sırasında yaşananları ise şöyle özetliyor: “Çocuk yatakta oturur, gözleri açık olarak devamlı bağırır ve çığlık atar pozisyondadır. Terleme, kızarma taşikardi, hızlı solunum, aşırı korku gibi otonom sistem belirtileri görülebilir. Yetişkinler çocuğun gözleri açık olduğundan uyanık olduğunu sanır ama çocuk aslında çok derin bir uykudadır. Atak bitiminde çocuk yatağında yatarak uykusunda devam eder ve sabah uyandığında hatırlamaz. Uyandırılmaya çalışılırsa nadirde olsa yataktan düşme, çevresine zarar verici davranışlarda bulunma yaşanabilir. Uyandırma girişimleri atağı uzatabilir ya da şiddetlendirir. Atak sırasında en önemli yapılacak şey, çocuğun güvende olduğundan ve kendine zarar verici bir şey yapmadığından emin olmaktır. Yaşadığı bu korkuyu yaşamasına izin verilmelidir; çünkü sakinleştirme çabaları yanıtsız kalır.”