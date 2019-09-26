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Dehşete düşüren olay! Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 08:56 | Son Güncelleme

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göre beldesinde sabaha karşı meydana gelen olayda bir kişi, karısını uykusunda bıçaklayarak öldürdü.

Dehşete düşüren olay! Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgilere göre, Göre beldesinde 63 yaşındaki Mustafa T., 59 yaşındaki eşi Melehat T.’yi uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü. İddialara göre şizofreni hastası olduğu belirtilen Mustafa T. sabah saat 5.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Melahat T'yi karnından ve göğüs bölgesinden defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan yakınları durumu hemen 112 ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri 59 yaşındaki Melahat T.'nin öldüğünü belirlerken, jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Mustafa T.'yi evin yakınlarında yakalayarak gözaltına alındı.

Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir bıçaklama

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