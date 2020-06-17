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  4. Denizli'de astsubayın feci ölümü! Yamaç paraşütü yaparken...

Denizli'de astsubayın feci ölümü! Yamaç paraşütü yaparken...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 19:09 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütü yapan astsubay havalandıktan kısa bir süre sonra boş araziye çakılarak hayatını kaybetti.

Denizli'de astsubayın feci ölümü! Yamaç paraşütü yaparken...

Olay, Pamukkale ilçesi Uzunpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Çökelez Dağı’ndaki atlayış noktasından ‘P5’ eğitim uçuşu için havalanan Veysel Ilıksu, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü paraşütüyle boş araziye çakıldı. Havadan paraşütle yere birinin düştüğünü gören mahalle sakinleri jandarmayı arayarak bilgi verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Bölgeye gelen ekipler Ilıksu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ilıksu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.

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UÇUŞ EĞİTİMİ İÇİN DENİZLİ'YE GELMİŞ

Ilıksu’nun Diyarbakır’da görevli astsubay olduğu öğrenilirken, uçuş eğitimi için Eskişehir’den Denizli’ye geldiği kaydedildi.
Olayın ardından inceleme devam ediyor.

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