Dikkat çekmek için koymuştu! Oyuncak ayıyı böyle çaldılar

Olay, 3 Eylül Perşembe Aydınlıkevler Mahallesi Kuntay Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oyuncak dükkanı işleten İbrahim Bolatan, dikkat çekmesi ve reklam amacıyla 200 lira değerindeki oyuncak ayıyı sandalye üzerine koyarak iş yerinin önüne bıraktı. Bir süre sonra oyuncak ayının yerinde olmadığını fark eden İbrahim Bolatan, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde hırsızlık olayını fark etti. Motosikletli 3 kişinin, bir süre sokakta gözlem yaptığını ve ardından hızla motosikletle yanından geçtikleri sandalyenin üzerinden ayıyı alıp gittiklerini fark etti. Bunun üzerine durumu polise ihbar eden İbrahim Bolatan, şüphelilerin yakalanmasını istiyor. Güvenlik kamerası görüntülerine olayda, hırsızlık şüphelilerinin oyuncak ayıyı çaldıktan sonra kayıplara karıştığı yer alıyor.

"HIRSIZLARIN YAKALANMASINI İSTİYORUZ"

Oyuncak ayıyı dikkat çekmesi için dükkanın önüne bıraktığını söyleyen iş yeri sahibi İbrahim Bolatan, "Bedavacılar geldi motorla, 3 tane genç. Önce burada bir gözetleme yaptılar. 3 kişi o ayının parasını belki yarım günde kazanırlar. Ama o işe bakmıyorlar, bedava işine bakıyorlar. Burada gözetledikten sonra ben reklam için koyduğum ayıyı hızlı bir şekilde alıp kaçıyorlar. Bu hırsızların bulunmasını istiyoruz" dedi.