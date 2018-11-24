DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek git dolaş' sözünü duyunca...

Kağıthane’de geçen sene küçük oğlunun kendisine benzememesinden şüphelenen Okan Alçıtepe, DNA testi yaptırdı. oğlu A.A’nın ortağı Cemil Şanlı’dan olduğunu öğrendi. Şanlı’yı tabancayla vurarak öldüren Alçıtepe dün “kasten adam öldürme” suçundan tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Okan Alçıtepe hazır bulundu. Maktul Cemil Şanlı’nın da yakınları katıldı.



'OĞLUM BÜYÜDÜKÇE BANA BENZEMEDİ'

Duruşmada savunma yapan sanık Alçıtepe, ortağı Cemil Şanlı ile 2013 yılında ortak matbaa açtıklarını belirterek, “Oğlum sandığım A.A da 2014’te dünyaya geldi” dedi. Oğlunun büyüdükçe kendisine benzemediğini söyleyen Alçıtepe, “O zamana kadar eşimden hiç şüphelenmedim. Fakat daha önce mahallede böyle bir şey olduğu için babalık testi yaptırmak istedim. Sonuçta babası olmadığım ortaya çıktı” dedi.

“EŞİME RENKLİ BİR İÇECEK VERİP BAYILTMIŞ”

Sonuçlarla birlikte eşine gidip ‘Bu ne demek?’ diye sorduğunu belirten Alçıtepe, eşinin önce sonuçların yanlış olduğunu söylediğini sonrasında ise ağlamaya başladığını anlatarak, “Eşim, ‘Bir şey var ama emin değilim’ dedi. 2013 yılında eşim iş yerinde iken Cemil Şanlı da matbaaya gelmiş. Eşime renkli bir içecek verip, yurtdışından geldiğini söylemiş, içmesi için ısrar etmiş. Eşim, o içeceği içtikten sonra baygınlık geçirmiş” diye konuştu.