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Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a makamında saldırı

07.06.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde öğle saatlerine doğru makamında saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın burnu kırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade veren Arslan'ın şikayeti üzerine kafa atarak burnunu kırdığı belirtilen zanlı M. T. gözaltına alındı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a makamında saldırı

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerine doğru makamı vatandaşları kabul eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan M.T.’nin isteklerini dinlemeye başladı. Kısa sürede konuşma tartışmaya dönüştü ve M.T. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’a kafa atarak saldırdı. Saldırı etraftakilerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Başkan Selman Hasan Arslan hemen Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan muayenesinde burnunun kırıldığı ve yüzünün çeşitli yerlerinde ezikler ve yaralanmalar olduğu öğrenildi. Başkan Selman Hasan Arslan’ın yarın kırık burnu için bir operasyon geçireceği bildirildi. Hastanesinden Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Başkan Arslan burada ifade vererek M.T. hakkında şikayetçi oldu. M.T. ise olay sonrasında gözaltına alındı.

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Emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Selman Hasan Aslan, "Görevimiz gereği bir saldırıya uğradık makamımızda. Beş arkadaşımız ile birlikte iken. Böyle bir saldırıya uğradık. Kınıyoruz. Gerekli yasal işlemleri başlattık. Sağ olsunlar sayın valimize, sayın kaymakamımıza, emniyet müdürümüze tüm devletimiz bu işe sahiplendi. Gerekli işlemler yapıldı. Bildiğim kadarıyla sanık gözaltına alındı. Hukuki işlemleri devam ediyor. Şikayetçiyiz, bu saldırı Hasan Arslan'ın şahsına değil, Edremit haklına makamda yapılmış bir saldırıdır. Bununla ilgili gerekli işlemleri yapıyoruz. Şikayetimizi yaptık. İfademizi verdik. Raporumuzu aldık. Burnuma bir kafa darbesi aldım, az da olsa bir kırık da var. Yarın bir operasyon da geçireceğim” dedi.

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Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan olay hakkında bilgi verdi. Arslan, “Baskıyla, zorbalıkla Edremit halkının mallarını peşkeş çekmeyiz. Yani. duruşumuz budur ve bu duruşumuzun üzerinde dik durduk" dedi.

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İHA

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