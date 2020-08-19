En yakın arkadaşına kurşun yağdırdı!

Salihli'nin kırsal Caferbey Mahallesi'nde yaşayan evli, 1 çocuk babası Hüseyin Akbaş, dün gece, bir restoranda garson olan arkadaşı Mahsun K.'yi de yanına alıp, motosikletiyle Barış Mahallesi, Gülnar Sitesi'ndeki ağaçlık alana gitti. İddiaya göre, birlikte alkol alan ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Mahsun K., tabancayla Akbaş'a 4 el ateş etti. Akbaş, kanlar içinde yere yığılırken, Mahsun K. kaçtı.

Bir süre sonra Salihli Polis Merkezi'ne giden Mahsun K., suçunu itiraf edip, teslim oldu. Mahsun K.'nin ifadesinden yola çıkarak olay yerine giden polis, Akbaş'ın cesedini buldu.

3 BOŞ KOVAN BULUNDU

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 7b65 milimetre çapında 3 boş kovan bulundu. Akbaş'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"EN YAKIN ARKADAŞIMI ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN PİŞMANIM"

Gözaltına alınan Mahsun K.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Buluşup, birlikte içki içtiğim arkadaşım Hüseyin ile aramızda tartışma çıktı. Tabancamı çıkarıp, 4 el ateş ettim. En yakın arkadaşımı öldürdüğüm için pişmanım" dediği öğrenildi.

