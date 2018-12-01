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Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2018 08:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre eski ABD Başkanı George Herbert Walker Bush hayatını kaybetti. "Baba Bush" olarak bilinen eski ABD Başkanının 94 yaşında Teksas eyaletinin Houston kentinde öldüğü kaydedildi.

ABD'nin 43. başkanı George W. Bush tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Baba Bush" olarak bilinen 41. ABD Başkanı Bush'un hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bir süredir tedavi gören Bush'un, Teksas eyaletinin Houston kentinde öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Jeb, Neil, Marvin, Daro ve ben kayda değer 94 yıllık yaşamının ardından babamız Bush'un öldüğünü açıklamaktan dolayı üzgünüz. George H.W. Bush yüksek bir karaktere sahipti ve bir evladın isteyebileceği en iyi babaydı." sözlerine yer verildi.

1989-1993 yılları arasında Beyaz Saray'da bulunan Bush, özellikle Sovyetler Birliği döneminin sonunda görev yapan ABD Başkanı olarak tarihteki yerini almıştı.

GEORGE H.W. BUSH KİMDİR?

George Herbert Walker Bush, (d. 12 Haziran 1924) Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. başkanı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. başkanı George W. Bush'un babasıdır.

george bush

1924 yılında doğan George H. W. Bush'un babası da Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda senatör olarak görev yapmıştır. Siyasi yaşamına 1967 yılında ABD Temsilciler Meclisi Teksas üyesi olarak başladı. 1971 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Elçisi olarak görev yaptı. 1976 yılında CIA'nın genel müdürü oldu. 1981 yılında da Başkan Ronald Reagan'ın yanında Başkan Yardımcısı seçildi. 1988 yılındaki genel seçimlere Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak katıldı. Demokrat Parti'nin adayı Yunan asıllı Michael Dukakis'i yenerek Amerika Birleşik Devletleri'ne başkan seçildi. 4 yıl süreyle başkanlık yaptıktan sonra 1992 seçimlerinde Demokrat Partinin adayı Bill Clinton'a karşı seçimi kaybederek siyasi yaşamına nokta koydu.

George H. W. Bush'un başkanlık döneminin en önemli olayı 1990 yılında Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal etmesi ve buna karşılık olarak George H. W. Bush'un birçok Avrupa ve Ortadoğu ülkesinden aldığı destekle Kuveyt'e müdahale ederek Irak ordusunu zorla Kuveyt'ten çıkartmasıdır. 1990-1991 Körfez Savaşı diye bilinen bu savaştan sonra 12 yıl süreyle Irak'a ambargo uygulanmış ve Irak'ın kuzey bölgesindeki hava sahanlığında Irak'a ait uçakların uçması kısıtlanmıştır.

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
cehennemin azabı ile yansın
ile cehennem. İNŞAALLAH
bu dünyadan islam düşmanı bir kuduz köpek geçti
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