HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Eski AP Türkiye Raportörü Kati Piri ve partisine 'Türk hacker saldırısı'

Eski AP Türkiye Raportörü Kati Piri ve partisine 'Türk hacker saldırısı'

14.02.2021 18:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eski AP Türkiye Raportörü Kati Piri ve partisine 'Türk hacker saldırısı'

Avrupa Parlamentosu milletvekili ve eski Türkiye Raportörü Kati Piri ile üyesi olduğu Hollanda'daki sosyal demokrat eğilimli İşçi Partisi'nin (PvdA) internet siteleri, "Türk hackerların" saldırısına uğradı.

Avrupa Parlamentosu milletvekili ve eski Türkiye Raportörü Kati Piri ile üyesi olduğu Hollanda'daki sosyal demokrat eğilimli İşçi Partisi'nin (PvdA) internet siteleri, "Türk hackerların" saldırısına uğradı.

Cumartesi öğle saatlerinde gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Kati Piri ve PvdA'nın internet sitelerine saatlerce erişim sağlanamadı.

İşçi Partisi saldırının "yurtdışı kökenli" olduğunu bildirdi.

Hollandalı AP üyesi Piri ise, olayın ardından saldırının ardında "Türk hackerların" olduğunu belirtti.

Piri, saldırının, geçen hafta yaptığı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala ile dayanışma çağrısına bir yanıt olduğunu söyledi.

Piri, geçen hafta Amsterdam'da düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma amacıyla düzenlenen etkinliğe katılmıştı.

Demirtaş ve Kavala'ya destek açıklaması yapmıştı

Hollandalı AP Milletvekili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi siyasi tutukluların serbest bırakılmasını isteyerek "Türkiye'deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kati Piri'nin Twitter mesajını alıntılayarak, "Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın. Ancak kötü isteklerin Türkiye'de hiç gerçekleşmeyecek" yanıtını verdi.

Twitter'daki "Terör Gerçeği" adlı hesap, saldırının "Anka Neferler Tim" adlı hacker grubu tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Anka Neferler Tim hesabından paylaşılan mesajda ise "(…) Hollandalı Siyasetçi Kati Piri ve mensubu olduğu İşçi Partisi'nin sitesini erişime kapattık. Haddinizi bileceksiniz!" ifadeleri yer aldı.

Piri, kendisi ve partisine ait internet sitelerine yönelik saldırıları, "eşi görülmemiş ve endişe verici" olarak değerlendirdi.

Piri, 17 Mart'ta yapılacak genel seçimler öncesi yapılan saldırının zamanlamasına da dikkati çekerek, "Bu tür eylemler bizi susturamayacak" görüşünü dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu'nda geçen dönem Türkiye Raportörlüğü görevini üstlenen Kati Piri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin uygulamalarını eleştiren raporlara imza atmıştı.

Piri bu nedenle daha önce de Türk hackerlerin saldırılarına hedef olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler gözlerine inanamadı! Görenler gözlerine inanamadı!
7.3’lük depreme küvette yakalandı!7.3’lük depreme küvette yakalandı!
Instagram hikaye indirmeInstagram hikaye indirme

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı

Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

3 ülkeden Türkiye'ye başsağlığı mesajı

3 ülkeden Türkiye'ye başsağlığı mesajı

7.3’lük depreme küvette yakalandı! Japonya'da korkutan anlar

7.3’lük depreme küvette yakalandı!

Peru'da Sağlık Bakanı istifa etti

Ülkenin sağlık bakanı istifa etti

Japonya’daki 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası 100'den fazla kişi yaralandı

7.3'lük deprem sonrası onlarca yaralı

ABD Hava Kuvvetleri, motor sıkıntısı yüzünden F-35'lerin hava gösterilerini kısıtlayacak

İtiraf gibi F-35 açıklaması! ABD Savunma Bakanlığı bilgilendirildi

Trump’ın azil soruşturmasında önemli gelişme! Aklandı

Trump’ın azil soruşturmasında önemli gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.