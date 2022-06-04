Evinin bahçesindeki duvara tırmandı! Korkunç olay, kalçasına saplandı

​Olay, saat 19.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Şehit Şükrü Koçak Caddesi üzerinde meydana geldi. Evinin karışışındaki binanın duvarında dut toplarken dengesini kaybeden Afganistan uyruklu Noureddın Ozbak'ın bahçe kapısındaki korkuluk demiri sol kalçasına saplandı. Ozbak’ın çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Noureddın Ozbak’ın kalçasına saplanan demir kesildi. İlk müdahalenin ardından Noureddın Ozbak, kalçasındaki demirle birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Demir parçası, yapılan ameliyatla çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Noureddın Ozbak’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

(DHA)

