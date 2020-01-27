Fantezi oyuncağını bilezik sanıp arkadaşına hediye etti!

İlginç olay bir annenin kızının sınıf arkadaşının bir velisinden gelen mesajla ortaya çıktı.

Bu mesaja bir de fotoğraf iliştirilmişti. Fotoğrafı gören kadının başından kaynar sular döküldü. Zira fotoğrafta kadın ve eşinin dörtlü paket olarak aldığı titreşimli penis yüzüklerinden biri vardı.

Mesajda ise "bu sana ait olabilir mi?" yazıyordu. İki anne yazışmaya başlayınca olayın iç yüzü ortaya çıktı.

Kadının 5 yaşındaki küçük kızı anne babasının odasına girmiş ve bu mor penis yüzüklerini görmüştü. Küçük kız bunu bileklik zannederek bileğine taktı. Daha sonra okul servisinde eve dönerken bilekliğini çok sevdiği bir arkadaşına hediye etti.

Anne olayı öğrenince diğer kızın velisinden defalarca kez özür dileyerek bu seks oyuncağının şimdiye kadar hiç kullanılmadığını içinin rahat olması gerektiğini söyledi. Diğer kadın da olayı anlayışla karşıladı ve konu kapandı.

Bu yazışma gerçekleşirken küçük kız Myla da odada annesiyleydi ve olup bitenden haberi yoktu. Annesi küçük kızı sıkıştırınca, Myla yaptığını itiraf etmek zorunda kaldı.