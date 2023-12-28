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  4. SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var... İstanbul yönünde ulaşım durdu!

SON DAKİKA | Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var... İstanbul yönünde ulaşım durdu!

28.12.2023 07:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika kaza haberi: Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi bir kaza meydana geldi. Sakarya mevkisinde 3'ü otobüs toplamda 7 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.

Son dakika haberi: Korkunç kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Sakarya mevkisinde yaşanan zincirleme trafik kazasına 3'ü otobüs toplamda 7 aracın karıştığı belirtilirken, katliam gibi kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

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Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

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KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDAKİ KAZADAN İLK GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu son dakika kaza
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