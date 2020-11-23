Genç doktoru bir yıl içerisinde bin 570 farklı numaradan taciz ve tehdit etti

Aslen Malatyalı olan Hacer Demirel, 19 yaşındayken üniversiteye hazırlık için gittiği dershanede Cebrail Can K. ile tanıştı. Platonik aşk yaşayan Cebrail Can K., taciz ettiği Demirel'i, üniversiteyi kazanmasının ardından yerleştiği Erzurum'da da taciz etmeye devam etti. Hacer Demirel'in üniversiteyi bitirip, Kilis Devlet Hastanesi'nde göreve başlamasının ardından Cebrail Can K., okulu bırakarak peşinden gittiği genç doktoru taciz etmeyi sürdürdü. Hakkında 2 dava açılan ve 7 kez uzaklaştırma kararı verilen Cebrail Can K., tacizlerine devam edince Hacer Demirel, geçen ağustos ayında yeniden polise başvurdu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Cebrail Can K., hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılarak, Adana'ya gönderildi. Cebrail Can K.'nin burada yapılan kontrolde akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde rapor verildi.

‘KAPSAMLI RAPOR İÇİN BAŞVURU YAPTIK’

Yaşananların ardından görev yeri değiştirilen Doktor Hacer Demirel'in şikayetçi olduğu sanık Cebrail Can K.'nin yargılanmasına bugün başlandı. Kilis 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına 7 yıldır tacize uğrayan Doktor Hacer Demirel ile sanık Cebrail Can K. katılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın müdahillik talebinin kabul edildiği, diğer başvuruların müdahillik talebinin reddedildiği duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.