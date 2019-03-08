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"Gençlerin, babamın araştırmalarını okumalarını istiyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in kızı Hilal Sezgin: - "Özellikle gençlerin, babamın araştırmalarını kapsamlı şekilde incelemelerini ve okumaları gerektiğini düşünüyorum. Amacını öğrenmek için bütün eserlerine bakmak lazım"

MESUT VAROL - Prof. Dr. Fuat Sezgin'in kızı Hilal Sezgin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesine ilişkin, "Özellikle gençlerin, babamın araştırmalarını kapsamlı şekilde incelemelerini ve okumaları gerektiğini düşünüyorum. Eğer onu okuyamazsanız, onu anlayamazsanız. Amacını öğrenmek için bütün eserlerine bakmak lazım." dedi.

Babası adına düzenlenen uluslararası bir sempozyuma katılmak üzere Van'da bulunan Hilal Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı organizasyonlarında yer almanın gurur verici olduğunu söyledi.

Bu yıl babası anısına birçok organizasyon yapılacak olmasının önemine işaret eden Sezgin, "Babamın yaptığı araştırmaların incelenmesini, kitaplarının okunmasını ve amacının ne olduğunun anlaşılmasını istiyorum. Bu etkinlikleri, bu açıdan önemli buluyorum. 2019 yılında babamın araştırmalarının daha çok okunmasını bekliyorum." diye konuştu.

Sezgin, babasının birçok dil bildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Babam gerçekten çok dil bilirdi ama annem bazen şunu söyler, 'Çok dil biliyor olması insanlara çok ulaşılmaz görünmesin.' İnsan isterse her şeyi başarabilir. Yeter ki amacının ne olduğunu bilsin ve gerçeğin peşinde olsun. Bir bilimden bahsediyorsak ve bir bilimcinin birçok dilde konuşabildiğinden söz ediyorsak bunu imkansız görmemek lazım. Böyle bir imajdan korkmamak lazım. Babam cesaretliydi ve bütün bunları başarabildi. Özellikle gençlerin babamın araştırmalarını kapsamlı şekilde incelemelerini ve okumaları gerektiğini düşünüyorum. Eğer onu okuyamazsanız, onu anlayamazsanız. Amacını öğrenmek için bütün eserlerine bakmak lazım."

- "Ağrı Dağı'nın zirvesini görmeyi çok istiyordu"

Sezgin, babasının çok okuyan ve iyi düşünen bilim insanı olduğunu, bu açıdan iyi anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Babasının yaşadığı toprakları görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Sezgin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Babam bir keresinde Erzurum'a gelmişti ve buradan da Ağrı'ya geçmişti. Ağrı Dağı'nın zirvesini görmeyi çok istiyordu ama o gün hava sisliydi ve göremedi. Ben Ağrı'ya gittim ve Ağrı Dağı'nın zirvesini gördüm. Babamın yaşadıklarını çok iyi hissettim. Bu bana çok iyi geldi. Babamın doğduğu toprakları görmek beni mutlu etti."

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"2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" Hilal Sezgin Sempozyum Van YYÜ

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