"Gençlerin, babamın araştırmalarını okumalarını istiyorum"

MESUT VAROL - Prof. Dr. Fuat Sezgin'in kızı Hilal Sezgin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesine ilişkin, "Özellikle gençlerin, babamın araştırmalarını kapsamlı şekilde incelemelerini ve okumaları gerektiğini düşünüyorum. Eğer onu okuyamazsanız, onu anlayamazsanız. Amacını öğrenmek için bütün eserlerine bakmak lazım." dedi.

Babası adına düzenlenen uluslararası bir sempozyuma katılmak üzere Van'da bulunan Hilal Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı organizasyonlarında yer almanın gurur verici olduğunu söyledi.

Bu yıl babası anısına birçok organizasyon yapılacak olmasının önemine işaret eden Sezgin, "Babamın yaptığı araştırmaların incelenmesini, kitaplarının okunmasını ve amacının ne olduğunun anlaşılmasını istiyorum. Bu etkinlikleri, bu açıdan önemli buluyorum. 2019 yılında babamın araştırmalarının daha çok okunmasını bekliyorum." diye konuştu.

Sezgin, babasının birçok dil bildiğini anlatarak, şöyle devam etti: