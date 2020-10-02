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Görülmemiş olay! Ölen eşinin hasretine dayanamadı, kendi mezarını kazdırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.10.2020 16:30 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesi’nde yaşayan Hamza Koçyiğit (73), 9 ay önce vefat eden eşinin hasretine dayanamadığını söyleyerek, kendi mezarını kazdırdı. Kazdırdığı mezarın başına da, "Merak etme, yakında geleceğim. Ben senin hatırana hep değer vereceğim. Biraz işim var, görüp de geleceğim" yazdırdı.

Görülmemiş olay! Ölen eşinin hasretine dayanamadı, kendi mezarını kazdırdı

Turgutlu'nun kırsal Çepnidere Mahallesi’nde çiftçilik yapan 3 çocuk babası Hamza Koçyiğit'in şeker hastası eşi Gülser Koçyiğit, 9 ay önce 72 yaşında yaşamını yitirdi. Eşine çok düşkün olduğunu söyleyen Hamza Koçyiğit, bunalıma girdi. Eşini sürekli rüyasında gördüğünü, kendisini de yanına çağırdığını söyleyen Hamza Koçyiğit, kendi mezarını kazdırdı.

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Koçyiğit, eşinin mezarına çok yakın bir yerde kazdırdığı mezarının başına ise "Merak etme yakında geleceğim. Ben senin hatırana hep değer vereceğim. Biraz işim var görüp de geleceğim" yazılı tabela diktirdi.

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Mezarı kazdıktan sonra rahatladığını belirten Hamza Koçyiğit, “Eşim şeker hastasıydı, dikkatli beslenmesi gerekiyordu. Kendisini hep uyarmama rağmen, 'Sen beni kurtarırsın' diyordu. Ben ise hep, 'Sana bir şey olursa ben yaşayamam, 6 ay sonra yanına gelirim' diyordum. Sonrasında kendisi vefat etti. Her gece rüyama girip beni yanına çağırıyor, 'Sen niye gelmiyorsun, burada her şey çok güzel' diyor. Mezarımı kaldırdıktan sonra rahatladım’’ dedi.

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DHA

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