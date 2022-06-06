HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP milletvekili Kemal Bülbül'den skandal sözler! Teröristlerden 'yoldaş' diye bahsetti

HDP milletvekili Kemal Bülbül'den skandal sözler! Teröristlerden 'yoldaş' diye bahsetti

06.06.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP Antalya vekili Kemal Bülbül, Almanya'da 'Dersim Festivali' adı altında düzenlenen etkinlikte 'yoldaş' dediği teröristleri övdü. Bülbül; İbrahim Kaypakkaya, Mazlum Doğan ve Sakine Cansız'dan 'yoldaş' diye bahsetti.

HDP milletvekili Kemal Bülbül'den skandal sözler! Teröristlerden 'yoldaş' diye bahsetti

HDP Antalya vekili Kemal Bülbül, Almanya'da 'Dersim Festivali' adı altında düzenlenen etkinlikte konuştu. Konuşmasında teröristlere övgü dolu sözler söyleyen Bülbül, hitap ettiği kitleyi 'mücadeleye' çağırdı.

TERÖRİSTLERDEN 'YOLDAŞ' DİYE BAHSETTİ

"Bugün Dersim sadece 1938, ya da İbrahim Kaypakkaya, ya da Mazlum Doğan, ya da Sakine Cansız gibi yoldaşların mücadelesinden mi ibaret?" diyen Bülbül, "Yoksa biz de Dersim'e bu hakikati yükleyip, aynı bilinç, aynı direnç, aynı mücadeleyle var mıyız?" ifadelerini kullandı.

HDP'nin kapatılması davasında yeni gelişme! Semra Güzel'in dosyası ek delil olduHDP'nin kapatılması davasında yeni gelişme! Semra Güzel'in dosyası ek delil oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattıLGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı
25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...
Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuşDüzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş
Anahtar Kelimeler:
HDP Halkların Demokratik Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Korkunç olay! El ele ölüme gitmişler, aralarında Türkiye şampiyonu da var

Korkunç olay! El ele ölüme gitmişler, aralarında Türkiye şampiyonu da var

Düğün salonunda can pazarı! "Bir anda geldi ve..."

Düğün salonunda can pazarı! "Bir anda geldi ve..."

1170 numaralı mezardan çıkan büyük vurgun!

1170 numaralı mezardan çıkan büyük vurgun!

İlginizi Çekebilir

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.