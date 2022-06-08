Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Bazen "Biri bana masaj yapsa ne iyi olur!" diye düşünüyoruz ancak o kadar işin gücün arasında birinin masaj yapmasını beklemektense bir masaj koltuğu edinmek daha kolay. Sabit ya da portatif olarak üretilen birçok farklı masaj koltuğu çeşidi var. Üstelik bu koltukların kullanımı da çok pratik! Evde veya ofiste mola verdiğiniz bir anda koltuğunuzda arkanıza yaslanıp masajın keyfini çıkartmak istiyorsanız gelin, en iyi masaj koltuğunun hangisi olduğunu beraber inceleyelim.

1. Ergonomik ve rahat Snaliax ile iyi bir masaj deneyimi

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En iyi masaj koltuğu denildiğinde bakılacak ürünlerden birisi olan Snaliax SL-256 ile doğal etkili masaj deneyimi yaşamak mümkün. Ürün; portatif yapısı sayesinde evde, arabada veya ofiste rahatlıkla kullanılabiliyor. Sırt ve bel bölgesinde kilitlenen yerlere basınç uyguluyor. Dairesel veya sabit bir bölgeye masaj yapabiliyor. Yumuşak jel yapısı ile daha yoğun ve yumuşak dairesel masajlar gerçekleştirebiliyor. Ürünün tam, üst veya alt olarak seçilebilecek üç ayarı ve üç farklı kademesi bulunuyor. Ergonomik olması için sırtın yapısına uygun şekilde üretilen bu koltuk, aynı zamanda ısıtma özelliği ile kaslarınızı yumuşatarak sizi masaja hazırlayabiliyor.

2. Masaj deneyimini bütün vücudunuza yaşatacak bir ürün: Wollex Rt5870

Wollex kesinlikle ilk bakışta en iyi masaj koltuğu markası olduğunu belli ediyor. Markanın Rt5870 masaj koltuğu modeli rüya gibi bir deneyim sunuyor. Koldan sırta, kalçadan ayaklara vücudun bütün bölgelerine ulaşabiliyor. Aynı zamanda üzerindeki geliştirilmiş kumanda paneli ile 6 otomatik masaj fonksiyonu gerçekleştiriyor. Vücudun farklı bölgelerine ayrı ayrı veya tek seferde tüm vücut şeklinde farklı masaj programları uygulayabiliyor. Masaj hızı ve masaj sertliğini ayarlama imkânı da veriyor. Ürünün kol ve bacak gibi alanlarda da genişlik ayarı bulunuyor, böylelikle her türlü vücut tipine uygun olarak esneyebiliyor.

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3. Shiatsu masajının tadını Beurer MG 300 ile çıkarın

Beurer marka MG 300 ev tipi masaj koltuğu ile evde masaj yaptırmanın keyfini çıkarın. Ürün, Japon vücut terapisi türü olan shiatsu masajını uyguluyor. 20. yüzyılın başlarında geliştirilen bu masaj sayesinde uzun ve stresli bir günün bütün yorgunluğunu tek seferde atmak mümkün oluyor. Üstelik bütün işi MG 300 tek başına hallediyor ve size sadece masajın keyfini sürmek kalıyor. Ense ile devamında tüm sırt bölgesini de kapsayan ve vücudu rahatlatan shiatsu masajını yapabiliyor. Aynı zamanda bu masaj türü spordan sonra da gerilen ve yorulan kasların dinlenmesi ve onarılması için de etkili sonuçlar veriyor.

4. Uygun fiyatlı ısıtmalı araç masaj koltuğu arayanlara Mastek Masaj Minderi

Mastek Isıtmalı Masaj Koltuğu, 7 farklı bölgeye masaj yapabilmesi ile dikkat çekiyor. Hemen her türlü koltuğa ve arabaya uyumlu olan cihaz, çakmak gözünden enerji alarak çalışabiliyor. Böylelikle yoğun bir iş gününden sonra evinize doğru yol alıp trafikte beklerken masaj yaptırmanın keyfini çıkarabiliyorsunuz. Isıtmalı özelliği sayesinde kasları hızla gevşetirken akupunktur noktalarını hedef alarak masajın vücuda hızlı bir şekilde etki etmesini sağlıyor. Geleneksel masajda kullanılan yoğurma, parmakla baskı, ezme ve merdane gibi teknikleri uygulayarak kaslarınızın kilitlenen noktalarının açılmasını sağlıyor. Böylece gergin kasların rahatlamasına yardımcı oluyor. Kısacası masaj koltuğunun faydaları saymakla bitmiyor.

5. Evde veya ofiste Comfier ile masaj keyfi artık çok kolay

Comfier Shiatsu Portatif Masaj Koltuğu, shiatsu tekniğini kullanan bir diğer minder türü. Modelin yoğunluk ayarlı çıkarılabilir pedi; ofiste, araçta ve evde kullanım için farklı enerji adaptörleri ve kaydırmaz yüzeyi ile her ihtiyacı karşılayan ürünler arasında yer alıyor. Ayarlanabilir derin ağ masajı uygulayan cihaz, 4 adet döner shiatsu rulosuna sahip. Böylece gergin ve düğüm olmuş kasların rahatlamasına katkıda bulunuyor. Bütün gün bilgisayar başında durmaktan kilitlenmiş kasların açılmasını sağlıyor. Bunun içinse ısı terapisinden yardım alıyor. Aynı zamanda spot masaj fonksiyonu sayesinde sadece bölgesel olarak da masaj desteği sunuyor.

6. Titreşimli bir model arayanlara: 9 Motorlu Isıtmalı Masaj Minderi

9 motorlu ısıtmalı masaj sistemi sayesinde yoğun ve tempolu bir günün ardından arabada rahatlamanızı sağlayacak bu minder, ucuz masaj koltuğu seçenekleri arasında yer alıyor. Boyundan başlayarak bele kadar inen ve bütün vücuda etki eden ürün, günün yorgunluğunu tek seferde atabilmeyi mümkün kılıyor. Titreşimli model, araba koltuğuna kolayca yerleştirilerek sabitleniyor ve arabanın çakmak gözünden aldığı elektrikle kolaylıkla çalıştırılabiliyor. Seyahat ederken veya ışıklarda beklerken masajla rahatlamak sadece bir buton uzağınızda oluyor. Böylelikle trafikte beklenilen zamanı çok daha verimli hâle getirmek mümkün oluyor.

7. Omuz, sırt, bel için titreşim fonksiyonlu: Comfier Masaj Minderi

Shiatsu masajı yapan Comfier markalı bu ürünün, masaj koltuğu tavsiye listelerinde mutlaka bulunması gerekiyor. 2D ve 3D masaj yapabilen bu cihaz, sırt ve bel bölgelerinizi rahatlatmak için çalışıyor. Tam set, yukarı bölge, aşağı bölge ve oturma alanı titreşimi şeklinde 4 farklı fonksiyonu bulunuyor. İçerisinde 10 adet masaj topu içeren sistem, shiatsu masaj rulolarıyla üstün kalitede masaj sunuyor. Sırttaki gergin kasları rahatlatarak tüm omur boyunca gerilme ve kasılmalara son veriyor. Isı terapisi ile ısıtmalı masaj hizmeti de sağlıyor, böylelikle bütün kas gruplarında rahatlama yaşanıyor.

8. Snaliax ile etkili ve rahat bir masaj deneyimi

Ergonomik dizaynı, nefes aldıran kumaşı ve özel tasarımıyla dikkat çeken Snaliax Masaj Koltuğu; işlevsel özellikleri ile göz dolduruyor. Araba ile ofis koltuğunda ya da evde rahatlıkla kullanılabilen ürünler arasında yer alıyor. Geniş yüzeyli masaj başlığıyla beğeni kazanıyor. Aynı zamanda sabit bir noktaya konumlandırılarak etkili masaj sağlayabiliyor. Üstelik yüksek frekanslı titreşim yaymasıyla vücutta yer alan akupunktur noktalarına basınç uyguluyor, böylece kasılma ve gerginlik gibi sorunlara etkili çözümler sunuyor. Size de rahatlamış kaslarınızın keyfini sürmek kalıyor!

9. Medisana ile tüm vücut masaj imkânına ne dersiniz?

Medisana Masaj Koltuğu, ölçüleri açısından herkese hitap ediyor. Tasarımı ile fonksiyonellik vadeden bu ürün, yanlardan da destek alarak daha geniş uygulama alanı sunuyor. Hem gün içerisindeki yoğun stresten kurtulmak hem geceleri daha iyi uyku deneyimi yaşamak için ideal ürünler arasında yer alıyor. İçerisinde bulunan özel dizaynlı masaj topları sayesinde etkili ve yoğun masaj deneyimi sunuyor. Siz de gün içerisinde yapacağınız masaj seansları ile çok daha kaliteli uyku deneyimleri yaşayabilir, bu sayede ertesi güne daha dinç ve zinde başlayabilirsiniz.

10. Daha profesyonel bir şey mi arıyorsunuz?

Evinize veya iş yerinize alacağınız masaj koltuğunun jetonlu çeşitlerine alternatif arıyorsanız bu ürüne göz atmanızda fayda var. Wollex Rt6810s, âdeta masaj yapmak için yaratılmış bir robot! 3D akıllı masaj teknolojisi ile gerçek masaj deneyimine yakın bir etki sağlıyor. Kol hizasında bulunan kumandası sayesinde kolay ve hızlı şekilde yönetilebiliyor. Boyundan ayaklara kadar vücudun bütün bölgelerine masaj yapabiliyor. Masaj esnasında yatay pozisyon alarak deneyimi en üst seviyeye taşıyor. Evinizde ya da ofisinizde bulunduracağınız bir adet Wollex Rt6810s sayesinde bütün stres ve sıkıntılarınızdan rahatlıkla kurtulabilirsiniz.

11. Masaj koltuğu denilince akla gelen: Beurer Mg 295

Otomatik vücut tarama fonksiyonuna sahip olan tekli masaj koltuğu Beurer Mg 295, 4 adet masaj silindiri ile rahatlatıcı ve etkili masaj sağlıyor. Bu ürün ile 3 farklı masaj programından faydalanmak mümkün oluyor. Belli vücut bölgelerine nokta atışı masaj programı uygulayabilen ürün sayesinde ağrılarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz. Silindirleri üzerinde bulunan ayarlanabilir genişlik özelliği ile her türlü koltuğa ve vücut tipine uygun olarak şekil alabiliyor. Yıkanabilir pedleri sayesinde her daim temiz ve hijyenik olarak kullanılabiliyor. Bütün gün yoğun tempo altında vücudunuzda biriken stres ve gerginlikten kurtulmak için bundan daha iyi bir yol olamaz!

12. Şık ve konforlu bir masaj minderi

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Beurer markasına ait olan 18 w gücündeki cihaz; bel, boyun ve sırt kısmına masaj yaparak kaslarınızın rahatlamasına yardımcı oluyor. "Masaj koltuğu nasıl çalışır?" diye merak ediyorsanız bunu anlamanın en iyi yolu denemek! Evde veya ofiste rahatlıkla kullanılabilen, istenildiğinde katlanarak taşınabilen bu ürün sayesinde sırt ağrılarına elveda diyebilirsiniz. Ürün, 4 adet döner topu sayesinde sırtınızın her noktasına kolaylıkla ulaşıyor. Rahatlatıcı masaj uygulamasında daha güçlü ve hafif olacak şekilde uygulama yapılabiliyor. Shiatsu masaj tekniğini kullanan ürün, neopren yapısı sayesinde rahat bir kullanım sağlıyor. Üstelik özel kumaşı leke tutmuyor ve kolaylıkla silinebiliyor.

13. Medisana ile bel ve sırt ağrılarına son verebilirsiniz

Medisana marka masaj aleti, omurilik boyunca yaptığı titreşim ile ağrılara son veriyor. Oturma bölgesinde yer alan vibrasyonlu masajı sayesinde tüm kasların gevşemesini sağlıyor. Yüksek frekanslı titreşim makinesi ve 9 grup masaj alanı ile işlevsellik sunuyor. Aynı zamanda üç farklı masaj yoğunluk ayarı ile isteğe göre farklı hızlarda ayarlanabiliyor. Kolaylıkla taşınabilen bu ürün; her türlü kanepe, koltuk, sandalye ve araba koltuğu ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda özel olarak hazırlanan motoru ve rulmanları sayesinde neredeyse hiç ses çıkarmıyor ve masaj esnasında maksimum rahatlamaya imkân veriyor.

14. Bu minderi yanınızdan ayırmayacaksınız: Beurer MG 206

En ucuz masaj koltuğu fiyatları listesinde yer alan Beurer MG 206, Alman kalitesi ile üretilen rahatlatıcı shiatsu sırt masajı fonksiyonuna sahip ürünler arasında yer alıyor. Zamanlayıcı fonksiyonu ile süre dolduğu takdirde otomatik olarak duran cihaz, aynı zamanda ısıtma fonksiyonu sayesinde hızlı çözüm alınmasına yardımcı oluyor. 4 adet shiatsu masaj başlığı çift olarak dönerek omurga hizasında devam ediyor ve 3 farklı masaj bölgesine etkili bir şekilde basınç uyguluyor. Hem dönerek hem basınç uygulayarak yaptığı hareketlerle kaslardaki gerilmeleri alıyor. Üstelik yıkanabilir üst kadife parçası ve dolapta askıda saklama aparatıyla hem pratik hem kullanışlı!

15. Medi Isıtmalı Oto Masaj Koltuğu'na ne dersiniz?

Medi Masaj Koltuğu arabada, evde ve ofiste kullanıma uygun olarak dizayn ediliyor. Boyun, omuz, sırt ve bel bölgelerinde çifter masaj başlığı bulunuyor. Otomatik şekilde saat yönünde ya da saat yönünün tersine doğru ovarak masaj yapabiliyor. Aynı zamanda kalçalar için üç farklı titreşim modu ile kasların daha kolay yumuşamasına yardımcı oluyor. 7 farklı masaj modu, darbeli masaj özelliği ve üç farklı hızda titreşim sunan ürün sayesinde arabada masaj keyfi yaşamak çok kolay. Eh, daha ne olsun?