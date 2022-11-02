Hem soğuktan hem kazalardan koruyacak en iyi motor montları ve markaları

Serin havalarda motosiklet kullanabilmek için rüzgâr, kar ve yağmur gibi etkenlere karşı önlem almak gerekir. Bunun için kullanılabilecek en iyi ürün ise sağlam ve dört mevsim giyilebilecek bir motorcu montu. Siz de her mevsim motor kullanmayı seven motor tutkunları arasındaysanız ve kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayacak yeni bir mont arayışına çıktıysanız gelin, en kaliteli motosiklet montlarını hep beraber inceleyelim.

Motor montu nasıl temizlenir?

Motor montunu temizlerken son derece hassas davranmak gerekiyor. Öncelikle montun üzerinde bulunan koruma aparatlarını çıkarın ve ceplerini tamamen boşaltın. Birçok ürün makinede yıkamaya uygun olsa da sağlamlığını uzun süre korumasını istiyorsanız elde yıkamanızı tavsiye ederiz. Ancak montu makinede yıkamak istiyorsanız narin programı ayarlayarak yıkama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Motor montu nasıl olmalı?

Motosiklet kullanırken doğru ekipmanları seçmek önemli. Eğer size uygun olmayan bir mont seçerseniz olası kazalarda yaralanabilir ya da soğuk havalarda üşüyebilirsiniz. Deri ve tekstil olarak iki farklı çeşidi bulunan motosiklet montlarını seçerken öncelikle bedeninize uyumlu olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Eğer yaz ve kış aylarında kullanmak üzere farklı opsiyonları olan montları tercih ederseniz dört mevsim boyunca tek montla ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

1. Hafif yapısıyla rahat kullanılan: 901 Air File Motosiklet Mont

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Hafif ve ergonomik tasarımı ile kolay kullanım imkânı sağlayan 901 Air File Motosiklet Mont, en iyi motor montu denildiğinde akla ilk gelen seçenekler arasında yer alıyor. Tamamen korumalı olarak tasarlanan montu çıkarılabilir içlik ve yeleği sayesinde ürünü bahar aylarında da kullanmaya devam edebilirsiniz. Saks mavisi ve kırmızı renk seçenekleri bulunan motosiklet montunun dört ayrı bedeni arasından kendinize en uygun olanı kolayca bulabilirsiniz. Üç mevsim de dur durak bilmeden motor kullanmaya devam eden her motosikletlinin mutlaka sahip olması gereken monta şans vermeye ne dersiniz?

2. Hem kaliteli hem şık: Prosev Road Driver Motorsiklet Montu

En iyi motor montu markası diyebileceğimiz Prosev ile karşınızdayız! Yüksek oranda koruyuculuğu bulunan Prosev Road Driver Motorsiklet Montu ile rüzgâr, kar, kış ve yağış dinlemeden motorunuzla istediğiniz her yere seyahat edebilirsiniz. Kış aylarında soğuğa karşı maksimum koruma sunan montu dört mevsim rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kol uçlarında bulunan cırt bantları sayesinde bedeninize tam bir uyum sağlayarak hava geçişini sıfıra indiren motor montu, erkek ve kadınlar tarafından rahatlıkla tercih edilebilir. Eğer hem şık hem kaliteli bir model arıyorsanız ürünü kaçırmayın, deriz.

3. Su geçirmeyez özelliğiyle: RS Erkek Kışlık Motosiklet Ceket

Su geçirmez özelliği bulunan RS Erkek Kışlık Motosiklet Ceket; rüzgâr, yağmur, kar, kış ve çamur dinlemeden istediğiniz her yere motorunuzla birlikte seyahat etmenize yardımcı olur. İç kısmında bulunan polyester astarı istediğiniz zamanda çıkarabilir ve montu her mevsimde kullanmaya devam edebilirsiniz. Ürünün iki yanında fermuar kapamalı cebe sahip şık tasarımı ise çekici spor tarzınızı taçlandırır. Ön ve arka kısımlarında bulunan nefes alabilen kremellera ile sıcak havalarda da kullanmaya devam edebileceğiniz montu denedikten sonra başka bir modeli giymek istemeyeceksiniz!

4. Tarzından ödün vermeyenlere: LBC Repsol Siyah Motosiklet Mont

"Motor kullanmak en büyük tutkum ve tarzımdan asla ödün vermek istemiyorum." diyorsanız LBC Repsol Siyah Motosiklet Mont, tam size göre! Çıkarılabilir içlik ve miflonlu astarı sayesinde her mevsim kullanmaya devam edebileceğiniz ürünün tasarımı, göz dolduruyor. Omuz, dirsek ve sırt bölgelerinde bulunan özel korumaları ile kaza anında maksimum koruma sağlayan motorcu montu; uzun, kısa fark etmeksizin her türlü seyahatinizde size eşlik eder. Geceleri sürücü görünürlüğünü artıran reflektörlü ara biyeleri sayesinde motorunuzla gönül rahatlığıyla gece yolculuğu yapabilirsiniz.

5. Spor motosiklet kullanıcıları için özel tasarım: Prohel Siyah Colombia Mont

Spor motosiklet kullanıcıları tarafından tercih edilen Prohel Siyah Colombia Mont, özel tasarımlı dış görünümü ile dikkat çekiyor. Sürtünmeye ve dışarıdan gelebilecek darbelere karşı dayanıklı olan polyester duratex kumaşı sayesinde yüksek koruyuculuk sağlayan motosiklet montu, güçlendirilmiş dikişleri ile uzun yıllar boyunca sağlamlığını korumaya devam eder. Motor montu beden ölçüleri ise XS ve 5XL aralığında. Montun hafif kumaş yapısı ise onu her mevsim kullanmanıza imkân verir. Gece görünürlüğü artırıcı reflektör logoları sayesinde en karanlık yerlerde bile yardımınıza koşar ve sürüşünüzü güvenle gerçekleştirmenize yardımcı olur.

6. Her mevsim kullanılabilen: Haiqon Touring Erkek Motosiklet Ceketi

Yaz ve kış aylarında hava durumu fark etmeksizin kullanmaya devam edebileceğiniz Haiqon Touring Erkek Motosiklet Ceketi, motor kullanmayı seven herkesin dolabında mutlaka bulunması gereken ürünlerden biri. Çok fonksiyonlu olarak kullanabileceğiniz motor montunun beden ölçüleri ise S ve 4XL aralığında. Kol ve sırt kısmında bulunan hava girişleri ile terlemenizi önleyen ürünü dört mevsim kullanabileceğiniz için başka bir mont satın almanıza gerek kalmayacak. Şık tasarımıyla göz dolduran siyah renkli ürün için elbise dolabınızda yer açmaya ne dersiniz?

7. Yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken: Forte GT Dört Mevsim Tam Korumalı Motosiklet Montu

Yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken Forte GT Dört Mevsim Tam Korumalı Motosiklet Montu; dirsek, sırt ve göğüs bölgelerinde bulunan korumaları sayesinde daha güvenli bir sürüş gerçekleştirmenize yardımcı olur. Göğüs ve sırt kısmında bulunan havalandırma cepleri ile yaz aylarında da rahatlıkla kullanmaya devam edebileceğiniz motor montu, 4 mevsim giyilebilir. Termal iç astarı ise sıcacık bir sürüş deneyimi yaşamanıza yardımcı olur. Bilek kısımlarında bulunan velcro, yaka ve cep kısmında bulunan çıtçıt kapama ayar kemerleri sayesinde vücudunuza tam oturarak hava geçirmesini önler.

8. Şıklığıyla göz kamaştıran: SBL South Beach Leather Erkek Elmas Kapitone Motosiklet Ceketi

Şık dış tasarımıyla göz kamaştıran SBL South Beach Leather Erkek Elmas Kapitone Motosiklet Ceketi, %100 gerçek deri malzeme kullanılarak üretiliyor. Klasik motorcu montu tasarımlı model, pamuk dolgusu ve astarı ile rahat bir sürüş deneyimi yaşamanıza yardımcı olur. Konfor ve sıcaklık dengesini koruyan ürün; sadece motor kullanırken değil, günlük hayatta da rahatlıkla kullanılabilir. Montu uzun yıllar sorunsuz kullanmak için elde yıkama yapmanız gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Fermuar detaylarıyla hareket kazanan ürün, bulunacağınız ortamlarda tüm dikkatleri üzerinize çekecek!

9. Astarlı, hafif ve konforlu: Alpinestars Leonis Drystar Jacket Motosiklet Montu

Astarlı, hafif ve konforlu yapısıyla severek kullanacağınız Alpinestars Leonis Drystar Jacket Motosiklet Montu, en iyi sürüş deneyimini yaşamanıza yardımcı olur. Su geçirmez materyali sayesinde yağışlı havalarda da rahatlıkla giyebileceğiniz ürünü her mevsim kullanabilirsiniz. Soğutma performansı için ön, arka ve koltuk altında bulunan file panelleri ile sıcak havalarda da konforunuzu sürdürmeye devam eder. Daha güvenli bir sürüş deneyimi için görünürlüğü artıran yansıtıcı detaylara yer verilen mont, gece sürüşünde de sizi korur. Kullanıcılardan yüksek puan alan modele mutlaka göz atın.

10. Üst düzey koruma için en iyi tercihlerden biri: XGZ Motosiklet Koruma Ceketi

Üst düzey koruma için en doğru tercihlerden biri olan XGZ Motosiklet Koruma Ceketi, tüm bölgelerde bulunan koruyucuları sayesinde üst düzey güvenlikli bir sürüş deneyimi yaşamanızı sağlar. Rakiplerinin bir adım önüne geçen korumalı motor montu, hafif ve konforlu yapısı ile de uzun süre kullanılsa da rahatsız etmiyor. Elastik ve cırt bantları ile bedeninize mükemmel bir şekilde uyum sağlayan ürünü dilerseniz binicilik ya da kros kayağı yaparken de tercih edebilirsiniz. Havalı tasarımı ve fonksiyonel olarak kullanımıyla dikkat çeken montun drapery koruma teknolojisiyle her zaman güvendesiniz.

11. Havalandırma fermuarlarıyla öne çıkan: Scoyco Dört Mevsim Kadın Motosiklet Montu

Havalandırma fermuarları bulunan Scoyco Dört Mevsim Kadın Motosiklet Montu, bu yönüyle dört mevsim boyunca kullanım imkânı sağlar. Motor montu bayan kategorisinin en çok beğenilen ürünleri arasında bulur. Model, bel ve kol bölgelerinde yer alan sıkma kemerleri sayesinde vücudunuza uyumlu bir hâle gelir. Omuz, dirsek ve sırt kısımlarındaki koruyucuları istediğiniz zaman çıkarıp takabilirsiniz. Ürünün dış tasarımında kullanılan 3 mm orijinal reflektör ise karanlık havalarda bile güvenli bir sürüş deneyimi yaşamanıza yardımcı olur. Motor kullanmayı seven kadınların mutlaka denemesi gereken bu ürünü incelemeden alacağınız modele karar vermeyin, deriz.

12. Nefes alabilen kaliteli malzemeye sahip: Feather Skin Erkek Motorcu Montu

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Nefes alabilen kaliteli malzemesi sayesinde rahat etmenizi sağlayan Feather Skin Erkek Motorcu Montu hem motor kullanırken hem günlük hayatta rahatlıkla tercih edebileceğiniz seçenekler arasında bulunuyor. Kaliteli ve şık motor montu tavsiyesi isteyenlerin mutlaka göz atması gereken ürün, iki adet iç cep ve saten astarı sayesinde kullanım rahatlığı sağlar. Kol ve bel bölmelerinde bulunan çıtçıt sayesinde hava akışını minimuma indirir. Sadece elde yıkanabilen ürün, uzun yıllar size eşlik eder. Stilinizi tamamlayacak motorcu montu sayesinde girdiğiniz ortamlarda tüm bakışları üzerinize çekmeye hazır olun!

13. Çıkarılabilir termal içliğe sahip: Atlas Motowear Cruiser Dört Mevsim Motosiklet Montu

Atlas Motowear Cruiser Dört Mevsim Motosiklet Montu, tüm motosiklet kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış bir ürün. Üç katmanı bulunan motosiklet montu, çıkarılabilir ve su geçirmez yağmur astarı ile sizi yağışlı havalarda korur. Termal içliği sayesinde ürünle en soğuk günlerde bile rahatlıkla motor kullanmaya devam edebilirsiniz. Omuz ve dirsek bölümlerinde bulunan koruyucu detayları ise daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşamanıza yardım eder. Ön ve arka yüzlerinde yer alan dörder adet havalandırma kanalları modelin nefes almasını sağlar ve sizi terletmeden en konforlu sürüş deneyimini yaşatır.

14. Rüzgâr ve yağmur geçirmez: Zyxformis Motosiklet Ceketi

Rüzgâr, yağmur, kar ve soğuk geçirmeyen Zyxformis Motosiklet Ceketi; üst düzey koruma sağlayarak konforlu bir sürüş deneyimini yaşamanıza yardım eder. Dört parça koruyucu ve bir parça EVA ped ile sürüş sırasında can güvenliğinizi koruyan ürün, fermuarlı kol tasarımıyla hava akışını minimuma indirir. Motosiklet kullanırken eşyalarınızı da rahatlıkla yanınızda taşımanızı sağlayan montun tam yedi adet cebi bulunur. Çıkarılabilir pamuk iç astarı sayesinde soğuk havalarda sıcacık kalmanızı sağlayan mont, reflektörleri ile güvenli bir gece sürüşü yaşamanızı sağlar.

15. Fiyat performans ürünü: Forte GT Nysa 4 Mevsim Kadın Motosiklet Montu

En çok tercih edilen motor montu markaları arasında bulunan Forte GT'nin tam bir fiyat/performans ürünü olan modeline ne dersiniz? Bel ve kol bölgelerinde bulunan ayarlama kemeri sayesinde vücudunuza uyumlu hâle gelen Forte GT Nysa 4 Mevsim Kadın Motosiklet Montu, hava geçişini keserek konforlu bir sürüş deneyimi yaşamanızı sağlar. Üründe kullanılan reflektörler ise gece görüşünü sağlayarak en karanlık zamanlarda bile fark edilmenize yardımcı olur. Oxford membran kumaşı sayesinde su geçirmeyen montu severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!