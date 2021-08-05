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  4. İçecek dolabını oyuncak gibi devirdi! Şaşırtan anlar

İçecek dolabını oyuncak gibi devirdi! Şaşırtan anlar

05.08.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan fırtına, kısa süre içinde çevrenin zarar görmesine neden oldu. Yaz ortasında yaşanan fırtınanın bir marketin önünde bulunan içecek dolabını devirmesi kameralara böyle yansıdı...

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğle saatlerinden sonra aniden çıkan fırtına ilçe sakinlerine zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan bir marketin soğuk içecekler dolabını devirdi, dolap içerisinde bulunan çok sayıda içecek kullanılamaz hale geldi. Fırtınanın dolapları devirme anı marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İÇECEKLERİN HEPSİ KIRILDI

Market İşletmecisi Şiar Tüysüz, yaptığı açıklamada, "Bugün Siverek’te büyük bir fırtına çıktı, bizimde soğuk içecekler dolaplarımızı devirdi, içinde bulunan soğuk içecekler hepsi kırıldı” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek
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